影/三峽煮飯燒焦冒煙！ 警趁機破門逮8失聯移工

新北市三峽警分局日前查獲8名越南籍失聯移工，其中1人為毒品通緝犯，另有5人涉嫌持有安非他命及吸食器等證物。這起查緝行動原本只是例行盤查，卻因屋內飄出濃煙與燒焦味，讓警方加速破門而入，意外逮獲所有人。

新北市三峽警方查獲8名越南籍失聯移工。（圖／警方提供）

三峽警分局接獲民眾檢舉，指稱中正路二段某處民宅出入人士複雜，疑似有失聯移工聚集。警方部署警力前往查訪，抵達現場時卻在門口聞到焦味，並發現屋內煙霧瀰漫。

員警立即敲門詢問對方，但屋內卻靜悄悄，無人回應，員警再次確認說，「很危險喔，我進來看喔。」仍無人應答，警方開始察覺不對勁，同一時間，一名移工開門後沒說幾句話就往屋內走，警方早已做好準備，提前堵住前後門。守在後門的員警也發現有移工企圖從後方鐵門衝出，隨即反應迅速以身抵住鐵門，並喝斥要求所有人通通蹲下，成功阻止多名移工逃逸。

廣告 廣告

新北市三峽警方查獲8名越南籍失聯移工，員警破門逮人。（圖／警方提供）

警方清查屋內後，在廚房發現一名躲藏的吳姓移工。由於現場人數眾多，員警隨即呼叫支援，後續警力增至14人共同執行查緝行動。警方進屋關火的同時也順利進行查緝，最終共計查獲7男1女共8名越南籍失聯移工。

而原本警方只是例行盤查，卻發現屋內瀰漫煙霧，原來是煎煮料理時鍋底燒乾所致，產生大量濃煙，沒想到竟然一舉查獲8名失聯移工，其中1名阮姓移工具毒品通緝身分，同時持有毒品，另有5名移工被查獲安非他命、吸食器及殘渣等證物。

新北市三峽警方查獲8名越南籍失聯移工，並在屋內發現毒品。（圖／警方提供）

新北市三峽警方查獲8名越南籍失聯移工，並在屋內發現毒品。（圖／警方提供）

三峽警分局長許再周表示，警方對維護社區治安、打擊毒品犯罪一向全力投入，未來將持續加強查緝失聯移工及不法活動，確保民眾居住安全。全案已依規定移送新北地檢署及新北專勤隊偵辦，涉毒的6人移送法辦，其餘則轉交移民署新北市專勤隊等待遣返。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

基隆河油污染18萬戶受害！將誠負責人等5人羈押

影/北投休閒館聚賭查獲3次仍營業 遭斷水電！

影/債主誘「翻身機會」！南投欠債男竟種大麻抵債