影/三峽2屁孩拒檢狂飆7.8公里 警圍捕送辦重罰17.7萬
新北市2名男子日前凌晨在三峽騎機車雙載拒檢，狂飆7.8公里遭警方以口袋戰術圍捕逮獲，警方除了依法送辦外，2人沿途闖紅燈、逆向等違規共29件遭開罰17萬元。
三峽分局鶯歌分駐所員警於25日凌晨0時30分執行巡邏勤務時，發現一部普通重型機車在中山路與中山路2巷口闖紅燈，遂上前示意攔查，未料機車駕駛邱姓男子（19歲）後載江姓男子（19歲）拒檢逃逸，沿途蛇行、逆向及持續闖紅燈。
員警立即通報進行攔截圍捕，線上16名警力展開追緝，邱男騎機車一路自鶯歌區中正一路往樹林方向逃逸，並多次左轉右轉企圖甩開警方，行經三鶯二橋、學勤路、大學路、學府路、大義路、學成路等路線，距離長達7.8公里，5分鐘時間內多次違規及危險駕駛。
最終員警在三峽區復興路與隆恩街口運用封閉性攔阻「口袋戰術」策略成功攔停該車，並將邱男當場逮捕帶回偵訊，經查邱男無照駕駛且積欠多張違規罰單，因擔心再被查獲才會拒檢，全案依公共危險罪移送偵辦。
另邱男沿途違規情形包括闖紅燈18件、逆向行駛4件、危險駕駛1件、未依規定使用方向燈2件、變換車道未依標線標誌3件、無照駕駛1件，警方依法開單告發，共計面臨17萬7千元罰鍰。
警方呼籲，危險駕車嚴重破壞行車秩序，威脅用路人生命安全，警方絕不寬貸，將持續加強巡邏與攔查勤務，全力維護道路安全，避免重大事故發生。
延伸閱讀
影/永和警防搶演練超逼真 出動空拍機直擊攔截圍捕
張文冷血奪3命！犯案前一天戶頭僅剩39元 母每季匯款3萬
影/淡水警匪追逐！轎車掛假車牌 警攔檢查獲武士刀、毒品
其他人也在看
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 466則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 96則留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 14則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
嫌單車太慢爆粗口 廂型車駕駛亮刀嚇壞人｜#鏡新聞
新北市警方26日晚間接獲報案，一名廂型車的駕駛經過國慶路時，跟一名單車騎士爆發衝突，駕駛後來還亮刀恐嚇，幸好警方即時趕到現場，當場掏出警棍將刀子擊落，並且把駕駛帶回警局，整個過程都被路過民眾拍下PO上網，大讚警方來的真的很快。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3則留言
學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸
社會中心／馬聖傑、黃柏榕 新北市報導台64快速道路，發生奪命車禍！一名25歲、服替代役的溫姓男子，25號凌晨2點多，聚餐喝酒後，搭多元計程車返家途中，和司機起口角，疑似踹椅背，遭到司機丟包在快速道路上，結果男子倒臥內車道，陸續遭到四車輾過身亡！包含多元計程車在內共5名駕駛，被依過失致死送辦。上午，死者遺體相驗時，家屬哭斷腸。家屬在相驗室哭斷腸，沒想到兒子開心與朋友聚會喝酒，搭計程車回家途中，會被運將丟包在64快速道路，遭四車輾過，奪走一命。員警：「大哥你有撞到他嗎？」學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸。（圖／民視新聞）時間倒回25號凌晨，警方獲報趕到現場，就見駕駛將車停在路邊，一旁有大片血跡。死者是一名25歲，在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子。溫姓男子是高雄人，擁有政大新聞及企管雙學位，是位高材生，去年10月才服替代役，原定今年2月25號退伍，沒想到發生意外。鐵路警察局護車大隊長吳士龍：「他比較樂觀，他自己本身也在準備面試的工作。」溫姓死者大學同學：「非常喜歡交朋友和大家交流聊天的人，我們都非常驚訝也覺得很惋惜，才剛畢業沒多久，大家正要展開自己各自的新生活，我是真的整個嚇到。」學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸。（圖／民視新聞）好端端的搭多元計程車回家，怎麼半路被丟包？據了解，溫姓男子與朋友在北市信義區聚餐喝酒後，返回朋友位在文山區的住處，叫了多元計程車要回板橋的嬸嬸家，但他疑似喝醉，在車內與司機爆發口角，還怒踹椅背，司機一氣下，將溫姓男子丟包64快速道路，溫姓男子倒臥內側車道，光線昏暗，加上他穿深色服裝，短短10分鐘被4車輾過！林姓運將將人丟包後，良心過意不去、主動報警，但警方到場時，溫姓男子早沒了生命跡象。法醫高大成：「辨別哪一台車撞死他的，主要就是要看輾過部位的胎痕，比對那台車，看他（血跡）噴濺的位置在哪，死後傷跟生前傷一定要辨別。」林姓運將及不慎輾人的四名駕駛，一共五人被依過失致死罪移送，運將5萬交保、其他人則是1萬交保，運將可能再吃上一條遺棄致死罪！溫姓男子死訊傳開，朋友紛紛留言表達哀悼之意。再熟悉不過的回家路，途中竟被丟包、命喪黃泉。原文出處：學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸 更多民視新聞報導最新／高雄戶外回收場火警！黑煙竄天驚悚畫面曝經營地下錢莊拆夥不成！男遭黑幫潑漆討2700萬 他帶老婆跑路每天換地方睡藍營花蓮縣長提名惹議！他赴法院聲請假處分：對手與黨部意見一致民視影音 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
酒後靜置隔離 恐變用健保睡覺
日前有男子酒後自傷，大鬧台中澄清醫院中港院區急診處，毆打護理師致腦震盪。醫師工會直言，不該把所有暴力歸類為酒醉誤事，且不論醫護有無提告，國家都應追究當事人惡行。衛福部次長林靜儀則向法界喊話，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害救命治療的人是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
37歲護理師被控拿手槍遭擊斃！畫面曝光打臉「是手機」川普仍挺執法 歐巴馬柯林頓齊開轟
美國總統川普以掃蕩非法移民為由，派邊境執法人員進駐明尼蘇達州，但本月卻接連發生兩起民眾遭執法人員射傷身亡的事件，引發民眾怒火。上週六（24日）在明尼阿波利斯，一名37歲的白人男護理師被控持槍靠近邊境巡邏官員，隨後遭包圍壓制，連開多槍擊斃，川普發生力挺執法人員，但根據現場目擊者拍到的畫面，護理師手上拿的是手機而非手槍，直接打臉聯邦政府說法；此事件讓聯邦政府與地方的緊張關係再升溫，民主黨前總統歐巴馬、柯林頓等人也紛紛表態，要求川普政府負責。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
虐死「剴剴」保母姐妹二審維持原判 理由出爐
高等法院27日上午針對保母劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童「剴剴」案二審宣判，駁回上訴，仍維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑刑度。法官認為劉彩萱姐妹見剴剴沒有親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼連一般成年人都無法承受，還互相交換、評論虐童心得「以虐取樂」，原審量刑並無不當，因此駁回上訴，維持原判。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
假看車真砸店！2男闖車行攻擊女店長 狂砸進口名車
桃園市 / 綜合報導 桃園市平鎮區1間中古車行，發生暴力砸車事件，兩名男子假裝要看車，沒想到接下來，不但出手攻擊女店長，還回到車上拿出球棒，朝著兩部進口名車一陣狂砸，行 凶 過程短短14秒，兩部車的前擋玻璃、車窗、車頭燈與引擎蓋都被打壞，受損情況當嚴重，雖然店家強調，最近沒有消費糾紛，但警方不排除是買賣的問題所致，已經鎖定犯案車輛的車籍資料，將通知涉案人，限期到案說明。兩名黑衣男子拿著球棒，闖入中古車行朝著2部進口名車狂砸，兩人狂砸14秒隨即逃離現場，事情發生在23號中午，桃園平鎮區中豐路這家中古車行，發生暴力砸車事件，百萬進口轎車前檔玻璃，碎裂成蜘蛛網狀，車窗也都被打破了，怎麼會發生這個情況，業者也還在釐清原因，中古車行業者華小姐說：「重點是，不知道是誰，近期是完全沒有糾紛。」監視器還原事發情況，這2名男子原本跟店長在看休旅車，前座車門打開讓他們看一看駕駛座，接著打開後車門，看看後座的置物空間，看車的過程都很正常，但看完了車，其中1名男子突然攻擊店長的後腦勺，中古車行店長華小姐說：「我完全不認識他們，那個人就是突然巴我頭，順勢往下，就疑似想要摸我口袋，拿我口袋的鑰匙。」2名男子從車子拿出球棒，狂砸這2部中古進口車，車損相當嚴重，中古車行店長華小姐說：「前擋，引擎蓋，車頭燈，然後車窗，加起來應該，1台至少也要30(萬元)到60(萬元)之間。」業者強調，兩部中古進口車市價超過400萬元，維修期間的損失不知找誰討，警方調閱監視器清查，已經掌握涉案對象，桃園市警平鎮分局北勢派出所所長簡建忠說：「經查雙方於討論購車過程中，犯嫌突然以徒手及持球棒方式毀損車輛，本分局已依規定受理在案，並已掌握涉案對象。」警方調查，雖然店家強調近期沒有消費糾紛，但警方根據犯案手法研判，懷疑可能跟買賣的問題有關，將依犯案車輛的車牌號碼，通知涉案人限期到案說明，釐清確切的犯案動機。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頂大雙學士役男下月退伍！生活單純忙面試 遭運將丟包台64線慘死
新北台64線高架道路25日凌晨發生一起死亡車禍。一名擁有頂大雙學士學位的25歲溫姓替代役男，搭乘多元計程車返家途中，疑因酒醉踹椅背與46歲林姓司機爆發口角。林男竟將溫男丟包於高架橋上，導致溫男隨後遭後方4輛車連環輾斃，死狀悽慘。溫男原訂下月退伍，正積極準備求職，前途看好卻驟逝。警方調查，林姓司機涉嫌惡意丟包致死，4名肇事駕駛也涉過失致死。全案依過失致死罪嫌將林男及4名駕駛移送法辦，林男另面臨違規停車及拒載罰則。此事件震驚社會，凸顯高架道路丟包的危險性及駕駛責任。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 6則留言
嘉義阿婆彎又出事！20歲騎士過彎失控 掃倒路邊2重機
嘉義市 / 綜合報導 大型重機跑山車聚熱點嘉義縣中埔區阿婆彎又出事！一名重機騎士行經該處時，疑似操控不慎、機車打滑在路面滑行，再撞上 其它停放在路邊的 大型重機，而摔車的重機騎士多處受傷送醫，確切的車禍原因，轄區警方調查處理中。監視器畫面看到，一輛重機過彎時失控滑行，騎士連同機車「犁田」，滑行了將近10公尺後，撞上停路邊的重型機車，隨後警消獲報趕到，嘉義縣中埔消防分隊小隊長吳明德說：「肢體外傷給予相關處置後送往聖馬爾定醫院救治。」這起車禍發生在，1月25日下午1點08分，嘉義縣中埔鄉台3線，312.1公里南往北方向處路段，也是不少重機騎士車聚的據點「阿婆彎」，嘉義縣中埔分局第四組警務員莊政峯說：「一名吳姓男子騎乘紅牌大重機車，不慎過彎失控自摔並擦撞停放於路旁2台紅牌大重機車，案經警方調查，吳男酒測值為0。」20歲的吳姓重機騎士送醫診治後沒有大礙，至於他為何會自摔，轄區警方調查釐清中，而這起事故的地點，過去因為她在路邊經營柑仔店的阿嬤，每當有騎士騎太快，都會當場破口大罵，讓這個路段因此有了阿婆彎之稱，幾年前，阿嬤因為年事已高住進療養院，轄區警方還特別製作了一個阿婆的充氣人偶放在路邊，並且加裝警示閃燈。根據中埔分局的統計，中埔鄉台3線312公里至314公里路段，交通事故肇事件數，113年A1：2件A2：24件A3：5件，114年A1：1件A2：7件A3：2件，115年A1：0件A2：1件A3：1件，車禍事故件數明顯變少，不過警方還是提醒，此處山區道路狹窄及彎道眾多，駕駛人切勿超速，跨越雙黃線，以免發生車禍，造成無法挽回的遺憾。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
信義區超商爆聚眾鬥毆！警到場遭嗆「穿制服了不起啊」
[Newtalk新聞] 台北市信義區一間超商門口，昨日傳出聚眾鬥毆事件，一對情侶檔疑似因在KTV玩骰子遊戲與同行人起爭執，隨後在超商巧遇爆發糾紛，最終演變成肢體衝突，警方到場還遭嗆聲，遭員警噴辣椒水壓制，並搜出毒品K他命。 一行人昨日到KTV喝酒玩遊戲，過程中一對情侶檔與侯姓男子爆口角衝突，散場後再度於松山路附近一處超商巧遇，雙方衝突升級，演變成全武行，互相拉扯扭打。轄區信義分局五分埔派出所員警獲報到場，竟遭其中一名男子咆哮嗆聲「穿制服了不起啊」、「Who are you啦」。 由於現場狀況混亂，支援警力火速趕到，好言相勸無果，警方隨即噴辣椒水壓制鬧事者，並於其中一名嫌疑人身上起獲毒品K他命一包，全案詢後依刑法聚眾鬥毆、毒品危害防制條例、社會秩序維護法妨礙公務等罪嫌移送台北地檢署偵辦。 信義分局呼籲，酒後應自制言行，避免因一時衝動引發衝突觸法，警方將持續強化夜間巡邏與快打部署，嚴正取締暴力與毒品行為，以維護市民安全與社會秩序。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭汽修廠清晨火警 鐵皮屋直竄黑煙幸未釀傷亡北捷西門站傳持刀案！捷警大批警力搜索 竟是烏龍一場新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言