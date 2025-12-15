影/三立入主大同引關注！董智森分析：對土地很有興趣

三立集團董事長張榮華今年8月接任大同董事長，引發各界關注。資深媒體人董智森指出，跟政府關係非常密切的這些媒體，對這些土地很有興趣，而大同公司的事情會引起關注，就是因為該公司也握有很多土地。

董智森今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，大同最主要就是土地多，過去台灣推動工業建國，大同代表國貨，但後來因為經營的問題，慢慢的大家就忘記大同的重要性。大家可以看到，其實所有的目標就是在土地，三立集團的本業，已經慢慢轉移向土地了。

董智森指出，埔心牧場那塊地，本來味全想變更地目，但搞了二十年都搞不定，賣給三立時一坪約3萬8千元，然後到現在多少？按照公告地價，光這塊土地放那邊，大家就知道那個價格就突飛猛進了，而且所有的單位都配合他，包括國產署。

董智森說，我們當媒體人，總是會想說，對於一些不法或者社會的正義，我們總是有一些責任，可是看到這種情況，真的不可思議，一件接一件。原來大家都搞清楚了，搞土地最好。這種情況越來越嚴重了，當鐵達尼號都要沉沒的時候，很多人都還在搶位置，這個看了讓人不寒而慄。

董智森指出，跟政府關係非常密切的這些媒體，他們對土地這麼有興趣。至於大同，大家也很清楚，它是過去台灣工業的代表，那時候有很多土地，「今天看到了，那些媒體人有些我還認識的，我都不曉得他們現在還有這個專業，我們在媒體待比較久都沒有這些專業。」

