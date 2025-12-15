影/三立入主大同！謝寒冰解構政媒共生結構：炒地比軍火還好賺

三立集團董事長張榮華豪砸50多億元入主大同，引發關注。資深媒體人謝寒冰指出，民進黨掌握媒體與財團，民進黨結合媒體和財團，企圖打造他們的「萬年帝國」，而這些媒體跟民進黨結合之後，到處炒地，因為這是暴利，比做軍火還好賺。

謝寒冰今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，他先前就曾揭露三立炒地，雖挨告但後來獲判無罪，「因為他們就是炒土地啊，不然呢？」土地買賣本來就是一筆好生意，尤其是台灣的房地產。那現在很明顯的，「老實講，我們那些媒體同業，他們也不需要任何專業，因為他們就是橡皮圖章，負責去蓋章的而已，就只是法人代表而已，就是他老闆叫他幹嘛就幹嘛，就是這樣的一件事情而已。」

謝寒冰認為，他們接下來會開始一個一個，把國內這些擁有雄厚資產，但體質不太好的，經由官商勾結，一個一個納入麾下，那他們的所有的資源就永遠用不完。大家都知道選舉是非常需要錢，而且選舉是有很多利益結合的，所以民進黨這樣是在幹什麼？在打造他們的萬年帝國，讓以後沒有人能夠挑戰他們，因為媒體也好，財團也好，全部都被他們掌握在手中，「你如果還想要在台灣賺錢，那你抱歉，你就必須要跟我合作，你就必須要捧我，你就必須要幫跟著我一起扭曲事實，這就是台灣現在正在發生的狀況。」

謝寒冰指出，這幾年這些媒體跟民進黨這樣結合之後，風生水起，到處炒地，他們現在已經變成集團了，到處在聚集各個地方的土地，先買了就擱在那個地方，然後等到時機成熟的時候，因為他們都知道未來的土地規劃，「就算本來沒有這個都市計劃，我也可以把都市計劃變出來，把原來根本不值錢，一坪可能只值幾千塊錢的東西，在那邊弄個幾年之後，馬上讓它變成一坪幾十萬。因為就是暴利，那真的比做軍火還好賺。」

謝寒冰說，軍火有時候還要承擔一些責任，他們最後土地差不多養成熟，價錢拉高了，就賣給建商，讓建商去扛，他們就是在做這樣的事。至於光電板，其實也在幹同樣的事，民進黨早就知道土地是一門好生意，前總統蔡英文都已經卸任了，現在要跳出來綠能不能停，為什麼？因為有人還沒吃飽，有人還要繼續吃，那我們台灣人就要讓他們這樣繼續吃嗎？

