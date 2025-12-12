影/三立入股中嘉沒處理？游淑慧轟NCC「荒謬」：就是不敢處理

三立電視台2023年遭踢爆入股中嘉系統案，但至今已過2年，NCC代理主委陳崇樹日前在立法院備詢時坦言「比較沒有在處理」，引發爭議。對此，國民黨台北市議員游淑慧怒批荒謬，痛批NCC就是不敢處理三立，所以不是比較沒有在處理，而是比較不敢處理。

游淑慧批，NCC就是不敢處理三立，所以不是比較沒有在處理，是比較不敢處理，她覺得說這個國家真的很荒謬。（圖/資料照）

游淑慧11日在中天新聞台政論節目《大新聞大爆卦》中表示，三立入股中嘉這件事，大家以為這是新案，其實這不是新案，早在2023年就已被踢爆，中嘉的上層的股東已被用各式各樣的方式賣出其股權，三立則透過不同的投資公司已經去收購中嘉。

游淑慧最後強調，現在大家就來看三立下次的換照是什麼時候，到時就來看是不是要拖到換照前才要股權釋出呢？（圖/中天新聞）

游淑慧直言，大家知道十幾年前就規定新聞台不可以併購系統台，因為這是為了防止媒體壟斷。2年前就已經踢爆三立在偷偷摸摸做這件事，當時的NCC主委陳耀祥就已經證實有這個事情，而且表態表示說要調查。

游淑慧指出，經過半年的調查也開罰了中嘉，陳耀祥當時還表示，會列為三立下次換照審查的評估。游淑慧為此質疑，2年前陳耀祥曾承諾調查，並要求三立在2024年前出清持股，但如今期限已過，股份是否賣出毫無下文。

然而到了2025年的年底，游淑慧痛批，NCC代理主委陳崇樹居然說「比較沒有在處理」，游淑慧最後怒轟NCC就是不敢處理三立，所以不是比較沒有在處理，是比較不敢處理，她覺得說，這個國家真的很荒謬。

