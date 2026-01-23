影/三立採訪車暴衝撞進彰銀 銀行內撞擊瞬間影片曝光

一輛三立新聞採訪車今（23）日下午3時許，行經台北市中山區南京東路二段與一江街口時，不明原因暴衝撞進路口彰化銀行吉林分行內，現場造成10人輕重傷，包括3人重傷及7人輕傷，銀行內部監視器拍下恐怖撞擊瞬間。

三立新聞採訪車撞進彰銀瞬間。（圖／翻攝畫面）

影片可見案發前一名彰化銀行保全人員站在進門右手邊，三立採訪車高速直接撞進銀行，整面牆瞬間撞垮噴飛現場煙塵瀰漫，保全員幸運的未被撞上，但他聽聞巨響嚇了一大跳馬上跳開，但門口也可見到2名路人被撞後倒向銀行大門口爬不起來。

警方初步調查，肇事駕駛精神狀況良好無酒駕、毒駕，他向警方供稱當時準備從一江街左轉南京東路，不知為何車輛轉彎時轉速突然提高，才會失控撞進銀行，確切肇事原因仍待進一步調查釐清。

