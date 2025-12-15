影/三立爭議一樁樁！蔡正元揭政媒共生內幕：在民進黨內扶持派系

三立集團先後涉入ACE王牌交易所案、入股中嘉踩到媒體壟斷紅線，以及埔心牧場土地爭議，引發討論。前立委蔡正元直呼，三立能有如此影響力，是因為他們還在民進黨內扶持派系，令人嘆為觀止，「這種本事就是有民進黨有」。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，前一段時間，「ACE王牌交易所」涉及進行詐騙活動，這家公司的一些關係人另外跟三立電視台設了一個子公司，還跟三立是同一個地址。對於和詐欺集團的關係，他們說一切法律要解決，然後那個負責那個公司的也離職了，「是他們的監察人不是員工，所以NCC有處罰嗎？沒有，有關台嗎？沒有。」

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東，引發爭議。（圖／資料照）

蔡正元指出，三立投資中嘉集團，涉及到媒體壟斷，最後也只是把股票賣掉而已，因為本來是用別人的名義去買，NCC開罰，罰的是中嘉底下的8個系統公司，但沒有罰三立，「三立是不能碰的，開玩笑，身上貼金的！」

蔡正元說，埔心牧場本來是味全的，味全以前想要變更地目，都變更不了，三立買下之後，用成一個影視園區，就可以開始到蓋房子了，突然間升值好幾倍，賺了很多錢。之前申請很久，國民黨執政時，一直申請不過，到了前桃園市長鄭文燦快卸任時，突然一下就過關。

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

至於三立為什麼有這麼大影響力？蔡正元指出，因為他們有遠見，在民進黨裡扶持了一個派系，叫湧言會，民進黨裡面有這麼一個大派系，而民主黨又是執政黨，「這個我們只能嘆為觀止啊，其他人沒這種本事，像國民黨更沒這個本事，這種本事就是有民進黨有，太厲害了。」

