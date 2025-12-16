影/三立買埔心地目變更價值暴漲 郭正亮喊查：有無圖利？

三立集團被爆料，先前花大錢買位於桃園的埔心牧場，結果沒多久時間，火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，前立委郭正亮質疑，埔心牧場在地目變更後價值因此暴漲，當時的京華城也如此，倘若京華城沒金流，民眾黨前主席柯文哲也被認定有圖利，「那埔心牧場要不要也查一查？」

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團以26.6億，2018年底自味全買下26公頃的埔心牧場後，桃園市政府2019年1月就把細部計畫做好，同年5月內政部也核准變更，從中央政府到時任桃園市長鄭文燦「一路開綠燈，一條龍快速服務」。

埔心牧場短時間從農牧用地變更為影城用地，相較於味全在過去20多年，多次申請都市計畫變更為「休閒遊憩區」均未獲核准，結果易手給三立集團後，僅2年多時間就核准變更為「產業遊樂區」，所以市場評估，這土地開發案價值潛力至少獲利百億。

事實上，民眾黨副秘書長、有意參選台北市松山信義區議員的許甫，日前在中天新聞政論節目《週末大爆卦》提到，當初埔心牧場案他在2019年、2020年時就曾揭露，但當時沒很多人在意。

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

許甫進一步指出，此事從2019年講到現在也6、7年了，他還特別去查案子是否簽結，或是查無不法，結果竟然是「船過水無痕」，連立案調查都沒有，一切彷彿沒有發生過，讓他感到非常不可思議。

郭正亮今（16）日在中天新聞政論節目《林嘉源辣晚報》談到此案，三立取得埔心牧場後，迅速地更改地目，其價值因此暴漲，當時的京華城不就也是這樣。他要提醒民眾黨的朋友們注意，「到底圖利的標準是什麼？為什麼京華城就構成圖利？而且也沒有查到金流」，郭正亮認為，「沒有金流，我估計柯文哲的受賄罪不會成立，可是圖利罪就很難講」。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

郭正亮提到，京華城案接下來要展開辯論庭，如果說柯P這個連金流都沒有，你也認為圖利罪成立，而且圖利罪是10年以上，那桃園埔心牧場案要不要查一查？即便沒有發現三立給錢、桃園市政府也沒拿錢，那這也算不算圖利？最後郭正亮直言，台灣的圖利罪真的很容易有雙標。

