影/三立買埔心對比京華城案 許甫轟檢調都不查：張榮華連地檢署都沒去過

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，民眾黨副秘書長、有意參選台北市松山信義區議員的許甫提到，以京華城案為例，自己講了這麼多，半年對10幾年，一個是獨立機關，一個是下轄機關，一個是土地，一個是容積而已，反觀三立連查都沒查，張榮華連一次地檢署都沒進去過。

民眾黨副秘書長許甫。（圖／中天新聞）

許甫今（14）日上中天新聞政論節目《週末大爆卦》提到，剛才歷史哥最後提到京華城案這一題時，自己腦中的走馬燈一直在回想，大家都知道我是從中天出身，後來到了政黨去，但自己記得三立這個案子，其實是他和玉琴姊在2019年揭露的，但當時還沒很多人在意，當時我們就談了這個案子，就覺得怎麼可以如此誇張，先前這麼多年都沒變更，轉手三立後半年就可以變更了。

廣告 廣告

許甫表示，這件事從2019年講到現在，也已經6、7年了，自己還特別去查了一下這個案子是否簽結，或是查無不法之類的？結果該案是「船過水無痕」，連立案調查都沒有，一切彷彿沒發生過這件事，他感到非常不可思議。先前馬檢洩漏偵查不公開的事，好歹還晃了半小時後出來說「查不到」，至少做個程序，但這件上百億土地的案子卻連查都沒有查。

許甫說明，這個案子是透過《都市計畫法》的細部計畫變更，大家可以從京華城案開始聽到細部計畫什麼的，檢調說細部計畫不可以給容獎，容獎不是說給你土地，是說不能讓房子再蓋更高一點；可是他們這邊說跳過細部計畫，京華城案弄了10幾、20年，張榮華這邊才過了半年就可以過關，這兩件事情光時間點上就覺得不可思議，應該要查一下了吧！結果查都沒有查。

三立集團。（資料照／中天新聞）

許甫指出，這邊講到都委會，他們說桃園的都委會有過關啊，但要說明一下，桃園的都委會是什麼樣的機關，他們是桃園市政府的下轄機關，也就是說，鄭文燦市府是可以指揮都委會給或不給的，這是有權利義務關係；但是在京華城案，都委會是獨立機關，都發局也無法影響。

許甫續指，自己講了這麼多，半年對10幾年，一個是獨立機關，一個是下轄機關，一個是土地，一個是容積而已，結果現在是怎樣，沈慶京被差點關死了才保外就醫，結果三立連查都沒查，張榮華連一次地檢署都沒去過，甚至我在6、7年前講這件事時，對方還說要告誹謗，請問你們有兵分50路去查這些案子嗎？檢調連演都不演了嗎？還是說上面有什麼莫名的壓力，要辦法官不給搜索票，或是法官又生病了，在桃園總是會有很奇怪的事情發生，這只是一個個案而已。

許甫補充，近期三立發生不少事情，包括大家說的詐騙，明明王牌交易所這件事，三立幫他們作業配；還有日前查到，有個網軍也是三立的前製作人等，據他掌握到可靠消息，檢調其實沒講的，是查到那個機房上面，竟然有一本教戰手則，一些網軍的SOP等，這件事情連動都沒有，他真的覺得很扯。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

最讓許甫感慨的是，12月12日，也就是前兩天，這是中天被關台5週年，那時候是只要有一些光板的錯誤，直播節目主持人講錯幾個資訊，民眾call in近來，然後就被開罰什麼的，說什麼違反什麼衛生福利之類的，結果現在回頭看這些綠媒，他們公然造謠，結果會罰嗎？去向NCC檢舉時，NCC說相關事件要麻煩你蒐集一下再確認，會請他們改善，結果真的有改善嗎？

延伸閱讀

三立買埔心牧場 網質疑：不存在的影視園區變更土地暴賺100億

三立買埔心牧場 民眾投書質疑「要五毛政府給一塊」

傳三立埔心牧場購地案牟利 國產署：一切依規辦理