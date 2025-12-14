影/三立買埔心牧場牟取暴利 歷史哥酸：搞土地才能賺錢且一本萬利

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，名嘴「歷史哥」李易修認為，真正能賺錢的，就是搞土地，而且是一本萬利。李易修還舉前民眾黨主席柯文哲京華城案為例，綠營那些人老在那邊說土開案利益多麼龐大，柯文哲很可惡，勾結建商大賺特賺，「結果你們自己賺的最狠，難怪他們編這些劇都不會害臊，原來這就是他們每天的日常」。

名嘴「歷史哥」李易修。（圖／中天新聞）

李易修今（14）日上中天新聞政論節目《週末大爆卦》提到，其實三立炒地皮這件事是很長遠的規劃，前董事長林崑海來自草根，他會有個想法「如果我今天要發更大的財，一定要操作政治」，那弄什麼發財最快，做電視不會發財啦，就算是新媒體，也是要控管成本，現在這個時代搞媒體賺錢很有限，真正能賺錢的，就是搞土地，而且是一本萬利。

李易修表示，三立一直是很有意地建立它整個體系，林崑海早年在高雄發跡時，他的獵地是無往不利，當時他們成立三和投資，拉上了練台生，後來陳啟昱也在裡面，所以這些人就發現，透過這些土地開發案，那利潤可是跳很遠，這種賺錢方式比你搞什麼實業之類的都快太多了。

李易修直言，在台灣這麼如此狹窄和緊湊的環境，土地和住房在資本面前，就是一種金融商品。所以資本家懂了這個道理後，首先就會開始大量去獵地和獵房；其次，接著就會想辦法用什麼樣的方式去獵地和獵房會「只賺不虧」，講明了，土地和房子都是稀有品，在現代這種缺稀品，又是金融產品的時代，只要掛上鉤之後，就會自然漲價，而且又是稀缺，所以會漲價得更厲害。但這樣還是賺太慢了，而且還要繳土地增值稅、房屋稅等，最快的方式就是直接都更。

前三立董事長林崑海。（資料照／中天新聞）

李易修指出，這就要找尋政治利益，那就知道為何在中華民國這麼荒唐的事情，就是所謂的黨政軍退出媒體，結果媒體進軍黨政軍，三立還公然成立一個派系較做「海派」，後來改組較「湧言會」，後來進軍到民進黨內，而且慢慢發展成在南部一個巨大的派系，你看那些要角都非常活躍，要不是趙天麟出事，搞不好他會是下一任的高雄市長強而有力的接班人，這個發展是慢慢出來的，裡面最大的支持就是林崑海，他就是利用這個做槓桿，所以才盆滿缽滿。

李易修續指，更可惡的是他的電視台也沒差，第一個他有鐵桿的青鳥受眾，第二個他也不會賠錢，因為中央每年編列大量預算給他們三立、民視，就知道為何每年要10幾億給它們，就是因為有立委，在政黨和政府裡面都有派系與人脈，所以媒體進軍黨政軍為何這麼好賺呢？

李易修話鋒一轉，反觀張榮華本人其實沒這麼政治性，一度傳出林崑海走了以後，張榮華要削減對湧言會的支持，結果海董過世也好幾年了，張榮華也沒有放棄湧言會，因為他發現「政治是門好生意」，很多東西在錢的面前都變了味，變成喜孜孜的味道，放到嘴的肥肉怎麼能放呢？雖然張董與海董比沒這麼誇張，但是依舊是官商利益勾結，盤根錯節。

三立集團。（資料照／中天新聞）

李易修還說，三立影城這件事，一個巴掌就帶走了，它說這個放了幾年，還在假好心，它一反手出去，賺的可是人幾輩子都賺不到的財富啊，那是幾十億、上百億的利潤啊，這也是為何大家如此憤恨。

李易修舉柯文哲案為例，那些人一直在吵說土開案利益多麼龐大，柯文哲多麼可惡，勾結建商大賺特賺，結果你們自己賺的最狠，難怪他們編這些劇都不會害臊，原來這就是他們每天的日常，這才是台灣最可悲的地方，這些人吃香喝辣，永遠剝奪世代，我們為奴，而他們為主，這才是台灣最大的悲哀。

