影/三立買埔心牧場一路開綠燈 董智森：媒體配合政府形成「政媒共生集團」

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。資深媒體人董智森表示，前NCC委員林麗雲和王維菁在卸任前曾說，現在政府與媒體關係是「政媒共生」，而且董還強調，土地是台灣無法增加的資產，所以只會增值，搞土地就是最快發財方式。

董智森今（14）日上中天新聞政論節目《週末大爆卦》，主持人李珮瑄提到，三立集團董事長張榮華在2018年砸了26.63億，從味全集團入手埔心牧場，味全在售出後，經過當時的桃園市長鄭文燦立即通過後，將細部計畫送至內政部，2年多時間獲得政府一路開綠燈，核准變更成為「產業遊樂區」，獲取利益太龐大。

董智森表示，其實大家對這個印象非常深刻，這是黃國昌在立院質詢時，將整個過程講出來，大家都感到匪夷所思。半年跑完所有行程，地方、中央全面配合，當然張榮華最近變成大地主，因為當上大同公司董事長。

董智森說，台灣現在就出現一個特殊問題，大家還記得嗎？那時候有2個NCC委員把中天搞掉，分別是台大新研所的教授林麗雲，以及師大大傳所教授王維菁，她們離開NCC時曾說過一段話，講的就是所謂的政媒共居，「我們現在的新聞媒體，拿的不是政府的業配，要不就是置入行銷，要不然就是去投政府標案」，你看到的情況就是這樣。

董智森進一步地說，那這形成什麼情況，就是所謂的「政媒共生集團」，她們在離開NCC前講了這段話，發人深省，「但其實妳們兩個，也是在配合民進黨啊！」現在大家都知道，搞土地是最容易賺錢的途徑，很多地方政府配合，尤其是民進黨執政的縣市，三立當時就是在鄭文燦當桃園市長期間，就被外界很多質疑，所以黃國昌才會講出那些東西，這可以看出這就是所謂的「政媒共生集團」。

董智森指出，現在看到埔心牧場的案子，才發現張榮華真是神通廣大，先前國民黨執政時，變更土地案20幾年都沒通過，畢竟那個改變太大了，結果現在三立要成立一個影城，變更速度超快，所以現在大家看到這樣的手法，愈來愈多人看清楚了，原來就是要和民進黨政府搞在一起，就會得到很多的便利。

董智森感嘆，現在90%以上的媒體都是支持民進黨政府，民進黨執政9年，所有政論節目都在罵和監督在野黨，尤其看到三立的例子，那土地變更的行政效率和速度，宛如坐高鐵般那樣迅速，這大家其實是可以檢討的。

