影/三立集團買埔心牧場案 郭正亮提醒民眾黨：柯文哲的大利多

民眾黨立委黃國昌爆料，三立集團如「先知」般砸大錢購買埔心牧場，接著火速完成土地變更蓋影城，被質疑獲得政府一路開綠燈。對此，前立委郭正亮認為，要買這麼大的土地，事前一定溝通過，如果綠營說京華城案是圖利，請問桃園埔心牧場案是不是一模一樣？這可能會是柯文哲的大利多。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

黃國昌爆料，三立集團以26.6億，2018年底自味全買下26公頃的埔心牧場後，桃園市政府2019年1月就把細部計畫做好，同年5月內政部也核准變更，從中央政府到時任桃園市長鄭文燦「一路開綠燈，一條龍快速服務」。埔心牧場短時間從農牧用地變更為影城用地，相較於味全在過去20多年，多次申請都市計畫變更為「休閒遊憩區」均未獲核准，結果易手給三立集團後，僅2年多時間就核准變更為「產業遊樂區」，所以市場評估，這土地開發案價值潛力至少獲利百億。

郭正亮今（14）日上中天新聞政論節目《鄭亦真辣晚報》表示，「桃園埔心那個案子，可能是柯文哲的大利多！」現在綠營不是一直質疑柯文哲圖利，那埔心牧場的案子不是圖利啊？貪污我們不敢講，因為要有證據啊、要有金流啊！「可是要說京華城是圖利？沒有金流！」

埔心牧場。（翻攝自埔心牧場臉書）

郭正亮指出，談到京華城案，要說柯文哲賺了多少錢，那桃園埔心牧場的案子不是一模一樣？民眾黨應該好好抓住這個機會，畢竟前立委陳琬惠曾經就質詢過該議題，所以白營要趁此抓住這次機會，因為再來就是要辯論庭了。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

郭正亮更直言，12月開完辯論庭後，判決書大約明年3月就會出來了，估計應該會超過3百頁，民眾黨應該要把這個觀點好好加進去。郭正亮認為，要買這麼大的土地，事前一定有溝通過，不然誰敢買？倘若買了卻沒機會變更地目，那幹嘛要買？所以這一定會去問，畢竟三立的關係，要比味全好太多了。

