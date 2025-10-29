影/三重爆行車糾紛剪車躺路中 警開單最重罰3萬6
新北市今（29）日發生一起行車糾紛，一輛休旅車與機車在三重某路段因鳴按喇叭發生爭執，機車騎士在車道上擋住休旅車去路吵了起來，警方獲報到場對騎士開罰最重罰金3萬6千元。
警方調查，張姓男子（34歲）今日上午9時許，駕駛白色休旅車沿三重區國道路一段往力行路方向行駛時，陳姓男子（73歲）騎乘普重機車從路旁竄出，張男鳴按喇叭示警，陳男不爽遂上前擋住休旅車去路停在車道上，雙方就在馬路上吵了起來，最後還躺在馬路上擋車。
2車擋在路中造成後方車輛受阻，轄區三重分局警方獲報到場，員警到場雙方均表示不提告訴，警方依規定填寫工作記錄簿備查，但陳男於車道中暫停行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項4款，員警依規定開單舉發，最高可處新3萬6千元罰鍰。
