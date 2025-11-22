影/三重爆隨機攻擊！男持鐵棍打傷夫妻 警逮人起獲毒品
新北市三重區22日上午發生隨機攻擊事件，一名45歲顏姓男子疑似情緒不穩定，持鐵棍攻擊路上行人，造成一對夫妻頭部受傷送醫。警方獲報趕抵現場當場逮捕顏男，並在其機車行李箱內查獲安非他命，全案依傷害罪及毒品危害防治條例移送偵辦。
根據警方調查，22日上午9時33分許，顏男在三重區三和路四段382巷口，持鐵棍攻擊路過的62歲許姓男子及60歲江姓女子，造成兩人頭部挫傷。顏男犯案後沿三和路四段382巷往永安北路方向移動，準備騎乘機車離開現場。
警方接獲報案後立即趕赴現場，於上午9時44分當場將顏男逮捕。警方當場查獲作案用鐵棍一支，並在附帶搜索時，於顏男的重機車行李箱內查獲毒品安非他命一小包，毛重0.29公克及使用過吸管2支。
受傷的許姓夫妻被送往新光醫院診治，兩人意識清楚無大礙。警方訊後依《刑法》傷害罪及《毒品危害防治條例》將顏男移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押。
《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：0800-200-885
◆法律扶助基金會：02-412-8518
