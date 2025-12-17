影/三重男毒駕高速搶黃燈 2行人遭撞飛斷腿

新北市一名男子今凌晨吸毒後駕車行經三重某路口，搶黃燈高速撞上正要過馬路2名行人，警方發現肇事駕駛將毒品針筒丟在路邊，經檢驗有毒品反應當場將其逮捕送辦。

男子毒駕高速衝撞2名路人。（圖／翻攝畫面）

警方調查，李姓男子（58歲）今（17）日凌晨1時許，駕駛黑色自小客車沿龍門路往正義北路方向行駛，在路口搶黃燈高速衝撞正要過馬路的2名行人，又撞上路邊另一部小貨車才停下，李男駕駛車輛車頭全毀。

46歲行人林男與另名29歲男子被撞飛，林男右腳骨折、身體多處擦挫傷；另名男子全身多處擦挫傷，2人皆意識清楚緊急送往醫院急救幸無生命危險。

警方在現場找到毒品針筒。（圖／翻攝畫面）

轄區三重分局警方獲報趕赴現場，員警在騎樓發現李男將使用過針筒丟在地上，經甲基安非他命、嗎啡快篩試劑檢測，針筒內物質呈現陽性反應；李男唾液經唾液試劑採檢呈毒品也呈陽性反應、酒測值則為0。

李男毒駕撞傷路人遭移送法辦。（圖／翻攝畫面）

警方當場將李男上銬逮捕帶回偵訊，訊後依公共危險罪、毒品危害防治條例移送新北地檢偵辦，車禍事故現場依規定測繪紀錄，依A2交通事故流程處置，詳細肇事責任尚待釐清。

