影/三重男穿越馬路被嗆起衝突 趴引擎蓋擋車遭甩飛

新北市昨日深夜發生一起行車糾紛，一名男子因穿越馬路遭路過車輛嗆聲，雙方進而爆發口角與肢體衝突，男子最後竟情緒失控趴在對方車輛引擎蓋上，最後遭對方開車甩飛。

男子穿越馬路遭斥責追上前理論。（圖／翻攝畫面）

警方調查，王姓男子（31歲）28日深夜23時許，駕駛白色自小客車行經三和路四段往蘆洲方向行駛，在三和路四段396巷口林姓男子（58歲）及友人違規穿越馬路嚇到，車上另名乘客王男（25歲）搖下車窗怒斥2人違規。

男子趴在引擎蓋上阻止車輛離開。（圖／翻攝畫面）

未料林男2人惱羞成怒追上前與2名王男嗆聲，還出手拉扯副駕駛王男，雙方進而在快車道上發生肢體衝突，最後王男一方欲開車迴轉離開現場時，林男竟男情緒失控衝到王男車子前方，趴在汽車引擎蓋上阻止離去，王男不顧林男在引擎蓋上仍開車將其甩開，隨後前往永福派出所向警方報案。

警方到場將男子帶回釐清案情。（圖／翻攝畫面）

員警趕赴現場時只剩林男一人在場，他表示只有自己一人遭王男2人追打，員警當場他帶回派出所並調閱監視器釐清案情，監視器畫面可見雙方在快車道上口角與肢體衝突，林男趴車被甩開危險過程也全被拍下，雙方事後均表示互不提告。

三重分局表示，全案仍依違反《社會秩序維護法》第87條規定將雙方當事人移請裁罰依法究辦，另林男友人身份目前尚待釐清，待確認後將通知到案說明，林男及友人違規穿越道路行為，也將開單依《道路交通管理處罰條例》78條舉發，將處以500元罰鍰。

