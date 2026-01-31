影/三重男酒後酒瓶自敲頭濺血 口袋掉出毒品遭逮

新北市警方破獲一起毒品案，一名男子昨晚與朋友在三重喝酒聊天，未料酒後情緒失控拿酒瓶怒砸自己頭受傷，警方獲報到場時男子口袋掉出一包毒品，遭警方查獲當場逮捕送辦。

男子自傷身上掉出毒品遭逮。（圖／翻攝畫面）

新北三重分局警方昨（30）日深夜10時許接獲報案，轄區捷運路上有糾紛情事聽到砸玻璃聲音有人流血，遂立即啟動快打警力趕赴現場，員警到場了解2名男子為友人關係，酒後聊天時林男(43歲)因工作證件遺失，對友人陳男（44歲）發牢騷，陳男不堪其擾情緒失控拿酒瓶猛砸自己額頭。

警方查扣毒品安非他命1包。（圖／翻攝畫面）

員警於現場安撫雙方情緒同時，陳男口袋突掉出一包裝有白色粉末夾鏈袋，警方檢驗後確認為第二級毒品安非他命重0.48公克，遂依法將陳男當場逮捕並宣告權利，因頭部有撕裂傷，故由員警戒護送往醫院就診。

另林男因酒後情緒激動，為防止其對自身生命身體危險，員警依法予以管束，陳男包紮治療後無大礙後被帶回派出所偵訊，詢後依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

