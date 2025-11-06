影/三重轎車違規迴轉 機車攔腰撞乘客空中翻騰重摔釀2傷

新北市昨日發生一起驚險車禍，一輛轎車在三重某路段違規迴轉，後方機車煞車不及攔腰撞上，造成機車乘客騰空飛起翻越轎車慘摔，騎士也噴飛倒地，所幸2人僅輕傷。

機車後座乘客撞擊後騰空飛起重摔落地。（圖／翻攝畫面）

警方調查，昨（5）下午近4時，陳姓男子（28歲）駕駛灰色自小客車，行經三重區正義北路、安慶街口，在路口起步時違規在雙黃線處迴轉，後方同向一台普重機車煞車不及直接攔腰撞上。

機車後座乘客陳姓男子（17歲）撞擊後騰空飛起轉了一大圈，翻越自小客車後重落地，駕駛陳姓男子（22歲）也慘摔倒地，造成騎士臉部受傷，乘客臉、腳部多處擦挫傷，經119救護車送醫治療後幸無生命危險。

轄區三重分局警方獲報後立即派員趕赴現場進行交通疏導引導車流，並依規定測繪紀錄，全案依A2交通事故流程處置，2名駕駛酒測值均為0，車禍原因與肇責尚待調查釐清，另自小客車駕駛違規跨越雙黃線，則依道路交通管理處罰條例第48條2款開單告發。

