影/三重2女騎士擦撞後互毆 警社維法送辦遭法官撤銷

新北市三重2名女騎士日前因擦撞後，在車道上爆發肢體衝突，警方到場後雙方不提告，仍遭依社維法送辦，事後其中一女向法院提起聲明異議，簡易庭認為難認有鬥毆意思撤銷原處分。

2名女騎士在路上爆發肢體衝突。（圖／翻攝畫面）

警方調查，李姓女子（58歲）與詹姓女子）34歲），8月20日上午7時許騎乘普重機車自中正北路往中正南路方向騎行，行經圓環時欲左轉重新路方向時，雙方疑似發生碰撞後發生爭執，進而下車相互推擠拉扯爆發肢體衝突。

轄區三重分局員警獲報到場後已無糾紛情形，雙方車輛碰撞部分依交通事故流程處理，另李女與詹女2人在車道上肢體衝突雙方均不願提告，但警方仍依社會秩序維護法第87條第2款將雙方當事人移請三重簡易庭裁罰。

事後詹女提起聲明異議後，經三重簡易庭114年度重秩聲字第17號裁定，認為詹女目的應為防衛自身，難以認定有鬥毆意思，法官認為本件異議有理由，撤銷原處分不罰。

