影/ 上去下不來！珠海遊樂園激流船卡半空 遊客徒步軌道疏散

大陸廣東珠海長隆海洋王國一項激流勇進遊樂設施於11月18日運行過程中突然停擺，多名遊客被迫在工作人員引導下徒步返回地面。據網友發布的影片顯示，當時設施上有多位身穿校服的學生，而現場工作人員則試圖阻止遊客拍照記錄。

激流船半空中卡住，遊客被迫徒步軌道疏散。（圖／翻攝微博）

多位網友在社群平台分享了事發現場的影片，顯示該遊樂園的激流勇進項目在運行途中突然暫停，遊客被迫沿著樓梯步行返回地面。有網友指出，當時設施上坐有幾位穿著校服的學生，還有網友表示當天有學校在該園區組織研學活動。更有網友提及，事件發生後，現場工作人員不允許遊客拍照記錄情況。

11月19日，《瀟湘晨報》記者致電珠海長隆海洋王國尋求回應，客服表示需要核實後再由專人回覆：「有問到相應信息會做回訪。」當日上午稍晚，長隆旅遊度假區客服對設備問題做出解釋，稱設備停機原因為「傳感器根據環境因素保護性停機，設備本體是安全放心的」，並強調遊客沿樓梯疏散是標準流程，園區工作人員會帶領遊客安全下來。

值得關注的是，據媒體報導，該樂園的激流勇進項目曾於今年1月也出現過類似的行進過程中停滯事件，當時遊客同樣需要徒步走回地面。截至發稿前，珠海長隆海洋王國尚未對此事件做出正式回應。

