影/上海大爺搬柵欄床架進電梯反被困 「畫地為牢」網笑翻

大陸上海近日發生一起令人啼笑皆非的電梯困人事件，一名大爺搬金屬柵欄床架從13樓進電梯，不料柵欄將他與電梯按鈕隔開，隨後又有兩名乘客進電梯。三人被困在電梯與柵欄圍成的小空間內，最終在他人協助下脫困並返回13樓。

上海大爺搬柵欄床架進電梯反被困。（圖／翻攝微博）

據《紅星新聞》報導，該起事件發生於去年11月30日，上海西郊金茂府社區一名大爺獨自搬床架進電梯，然而當柵欄放入電梯後，恰好將他與電梯按鈕區域完全隔離，導致他無法操作電梯。監視器畫面顯示，過程中大爺試圖用手機去按樓層按鍵，不過始終搆不到，只好無奈向家人發語音訊息表示「晚上不用煮我的飯」。

更糟糕的是，當電梯門關閉後，接著又有兩名乘客陸續進入電梯。三人瞬間被困在電梯與柵欄圍成的逼仄空間內，進退維谷。現場氣氛一度十分尷尬，大家面面相覷，不知如何是好。

萬幸的是，社區的智慧電梯系統立馬監測到異常，發現轎廂裡有人但電梯不動，當場發了救援警報。社區物業相關工作人員5日告訴紅星新聞，工程負責人收到報警後，趕緊叫最近的巡邏同事趕去現場，把電梯調到1樓，大爺與其他2人這才脫困，並一同返回13樓，結束這15分鐘烏龍鬧劇。

這起意外事件被拍攝下來並上傳至網路後，迅速引發網友熱烈討論，不少人被大爺這波「神操作」逗樂，紛紛留言調侃，「畫地為牢現實版」、「給自己整個有期徒刑」、「搞笑程度10000%」。

