影/上班遇劫！高雄大貨車輾死移工雙載情侶 爆頭慘死輪下

高雄市路竹區今（19日）上午發生死亡慘劇，一對菲律賓籍移工情侶，跟同向的營業大貨車發生擦撞，結果小倆口摔車倒地，全都慘遭輾爆頭慘死，慘狀令人看了不忍，女方據查是在日月光上班。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據警消的調查，事發時間在今天上午9點多，死者是在大寶精密公司上班的30歲菲律賓籍男移工，載著在日月光上班的同國籍女友，行經中山南路由北往南行駛，行經車道縮減路段時，與同向由32歲方男駕駛的營業大貨車發生擦撞，機車倒地後，2人當場被大車輾爆頭慘死，警方獲報後立刻會同救護人員、消防隊等單位趕抵現場，目前仍在釐清事發的確切原因，跟肇事責任歸屬。

車禍現場。 （圖／台南道路救援張家班群友提供）

車禍現場。 （圖／湖內分局提供）

