影/上班驚魂！砂石車防捲桿突掉落 前車閃過、後車被砸中

台中市一名周姓男子日前開車上班途中遭遇驚魂一刻，一根防捲入裝置欄杆，突然從天而降砸中車頭，警方比對行車紀錄器影像，發現肇事的當時開在周男前方的砂石車駕駛，警方依違反道路交通管理處罰條例開罰。

砂石車防捲入裝置欄杆突然掉落，砸中周姓男子愛車車頭。（圖／警方提供）

3日清晨，周姓男子駕車行經南屯區向上路準備前往公司時，前方車輛突然向左偏駛，一道黑影疾飛而來，連反應的時間都沒有，周男車頭當場被砸中，雖然沒有造成連環車禍，但周男的愛車右前車頭受損，他在驚魂未定之餘立即報警求助。

廣告 廣告

台中市警四分局交通分隊警員黃鈺銘接獲報案後展開調查，從行車紀錄器與沿線監視器畫面逐一比對，聯繫近30名經過現場的駕駛。在熱心民眾提供線索協助下，警方最終鎖定一輛砂石車涉有重嫌，並通知饒姓駕駛到案說明。

周姓男子開車來不及閃避的，就是 砂石車防捲入裝置欄杆。（圖／警方提供）

台中周姓男子上班開車突遭橫禍，被 砂石車防捲入裝置欄杆砸中車頭。（圖／警方提供）

饒男到案後坦承，行駛途中依稀聽到零件掉落的異響，當下查看後視鏡看見些許煙塵，但因快車道車流繁忙，擔心貿然停車會造成危險，於是決定卸完貨後再回頭尋找。第四分局表示，警方依《道路交通管理處罰條例》第30條之1及第62條第1項第1款對饒男開罰，並呼籲駕駛人上路前務必檢查車輛設備是否牢固，以維護用路人的行車安全。汽車行駛道路，若車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落，最高可處6000元罰鍰並責令改善或禁止通行。

延伸閱讀

7年未聯繫變噩耗！花蓮男訪獨居老友 驚見客廳一堆白骨

影/家暴女友又恐嚇父親！高雄毒男2週連犯案遭收押

高雄仁武5層樓公寓驚傳火警 幸無人受困、傷亡