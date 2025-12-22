影/上網po文暗示「要在板南線下手」！台中作業員「被羈押禁見」

張文在北捷、捷運中山站商圈奪走3條人命、釀成11人輕重傷，目前卻持續出現「相關模仿事件」，製造社會不安。台中1名作業員上網po文暗示將在北捷板南線發動攻擊，三峽警方迅速查出他的位置，前往台中清水逮人，昨天被檢方聲押獲准，他已被送進看守所。

張男落網畫面。（圖/警方提供）

警方指出，該則貼文疑似自稱台北車站攻擊事件相關人士，內容影射將於相近時段，在北捷板南線進行類似攻擊，並刻意製造連結，引發社會高度恐慌，警方接獲檢舉後立即介入調查。

嫌犯的網路貼文。（圖/民眾提供）

經查，該PO文詳述「5至7時進行大規模隨機殺人」、「非快閃行動」、「中山站站外施放煙霧彈」、「板南線密閉空間作案」、「行動長達2小時」等不實內容，已明顯涉及恐嚇性言詞，影響公共秩序與社會安定。

張男落網畫面。（圖/警方提供）

三峽分局表示，獲悉後隨即成立專案小組，報請檢方指揮偵辦，經蒐證掌握嫌犯身分與居所後，由檢察官核發拘票，警方前往台中市清水區將張男查緝到案。

張男落網畫面。（圖/警方提供）

警方表示，張男現年43歲，任職中科工廠作業員，無前科及軍事背景，落網後供稱發文僅為惡作劇；全案訊後，依恐嚇及危害公共安全等罪嫌，移送台中地檢署偵辦，檢方向法院提出聲押禁見也被裁准，法官的理由是：被告的行為「有反覆實行之虞，在北車慘劇傷亡慘重之際，仍持續發布極端恐嚇言論，顯見對公共安全具備高度敵意與反覆犯罪之傾向」。

