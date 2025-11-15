影／上課日遇死劫！美國阿嬤酒駕 家門前撞死5歲愛孫

美國一名5歲男童某天早上在等校車時，竟被自己的阿嬤開車撞死，警方調查後更發現，男童阿嬤涉嫌酒駕。（示意圖／非當事畫面／Unsplash）





美國一名5歲男童某天早上在等校車時，竟被自己的阿嬤開車撞死，警方調查後更發現，男童阿嬤涉嫌酒駕。

根據《People》報導，美國路易斯安那州（Louisiana）一名5歲男童勞森（Carson Lawson）於當地時間11日上午7時左右，在自家車道上等校車時，他的阿嬤安德斯（Kristen Anders）正好要出門上班，當她開車駛出車庫時，因視線死角直接撞上勞森。

警方獲報到場時，勞森已明顯身亡，接著便對安德斯進行精神狀態檢查，發現她神智不清，認為她在開車前有飲酒和服用精神藥物，立刻依過失殺人等罪將其逮補。

針對此案，警方表示「這是所有父母最可怕的惡夢，對很多人來說這是十分沉重的打擊」，判決尚待審理。

