影／下屆台中市長選戰傳煙硝 何欣純批江啟臣遲不表態有原因 他回應了

立法院副院長江啟臣昨天宣布，將爭取黨內提名參選台中市長，並全力以赴。對此，將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純今說，她認為江先前不表態是在等徵召，但等徵召等不到，就進入國民黨的初選機制。她也表示從側面得知，副院長這個位置，是江啟臣一直遲遲不願公開表態要參選台中市長的考量因素。

不過，江啟臣上午回應說，黨有黨的機制，目前提名都尚未決定，辭不辭副院長是以後的事，現在不是談這個的時候；現在最重要的，是要用行動來展現他對服務台中、實踐台中願景的決心。

何欣純說，國民黨一旦進入初選，擔任立法院副院長就沒有超然和公正性，他們內部會不會有人公開喊話要他辭職副院長，因為這個位子還有蠻多人有想像空間的，這應該是他屬未表態要參選的原因。

但她也說，國民黨內初選是國民黨的家內事，已表態的楊瓊瓔和江啟臣都是優秀的政治人才，要給予祝福。至於她的支持者接到民調電話，該如何說？何欣純說，就如實表達自己的意願。何欣純同時表示，她的「市政辦公室」階段性選在南屯，年底就會開箱。

