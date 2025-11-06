影／下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅 專家警告：長期食用恐致痛風!





[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳

中國社群平台上近期興起一種新奇吃法，被網友戲稱為「肝脆薯了蒜了」的DIY下酒菜，影片中網友將豬肝、洋芋片與蒜片搭配食用，不少人跟風嘗試後直呼絕配，據《央視新聞》報導 「肝脆薯了蒜了」，它的名稱源自「肝脆蒜了」的諧音「乾脆算了」，帶有自嘲意味頗能表達上班族面對壓力時的「破罐子破摔」情緒，這種玩梗文化讓它在年輕族群中迅速爆紅，然而「肝脆薯了蒜了」實際上是妥妥的「高油高鹽組合」，長期食用恐增加肥胖、高血壓及心血管疾病的風險，專家提醒，偶爾少量食用問題不大，但若頻繁或大量食用恐導致血脂升高、痛風發作等問題。

廣告 廣告

大陸社群平台暴紅的下酒菜「肝脆薯了蒜了」。（圖／抖音：宇宙幸運力）

更多FTNN新聞網報導

影／Melody曝《終極一班》本色演出 透露拍戲多年「這件事」成遺憾

影／日本熊出沒暴增！喪命術創新高 YouTuber告訴你「遇到該怎麼辦」

影／阿信首度監製《我們意外的勇氣》 映後觀眾分享真實故事感動全場

