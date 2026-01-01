影/下雨也澆不熄！陸農地起怪火連燒3天不滅 疑天然氣外洩所致

大陸四川省南充市蓬安縣徐家鎮一處農田12月28日突然起火，火勢持續燃燒數日仍未熄滅，引發當地居民關注。官方研判可能是地下天然氣外洩導致，目前已設置警戒線並請專業人員處理。

四川一處農地突冒出怪火，持續燃燒數日。 （圖／翻攝《半島晨報》）

綜合大陸媒體報導，根據網路流傳的影片顯示，起火位置位於徐家鎮徐家小學附近的一片菜地，火焰周圍還有種植的蔬菜，不遠處可見白色的二層居民樓。附近居民表示，12月31日當天雖然下著小雨，但火勢仍在持續燃燒。

當地居民透露，起火初期在12月28日時，火苗高度僅約1公尺左右，但到了12月30日中午，火苗已竄升至3公尺多高，著火範圍也持續擴大。村民初步研判，大火持續燃燒的原因可能是土壤裡有氣體外洩。

蓬安縣燃氣公司徐家鎮轄區的工作人員表示，該處不屬於天然氣管道洩漏，燃燒的氣體屬於地下未開採的天然氣。起火當天，公司已派員前往現場察看，並已通報當地相關部門。

南充市蓬安縣徐家鎮梨花村的村民指出，幾年前徐家鎮不少地方都曾探查過地下天然氣，打過不少孔洞，不確定這些不明氣體是否透過這些鑽孔溢出。

徐家鎮人民政府表示，目前已在起火點周圍設立警戒線，做好安全防護措施。由於鎮上沒有專業的處理人員，已將相關問題上報至蓬安縣人民政府。蓬安縣自然資源和規劃局等部門已派員抵達現場，正在進行抽樣檢測，檢測結果尚未出爐。

