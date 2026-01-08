影》下雪了！清境海拔2000米喜迎瑞雪 遊客開心手舞足蹈

南投縣海拔2000公尺的清境8日上午8時許下雪了，遊客又驚又喜，紛紛拿手機錄影高呼「下雪了」！（清境魯媽媽雲南擺夷料理提供／楊靜茹南投傳真）

強烈大陸冷氣團影響，南投縣海拔2000公尺的清境8日上午8時許下雪了，遊客又驚又喜，紛紛拿手機錄影高呼「下雪了」！眾人開心地手舞足蹈。合歡山松雪樓指出，上午8時氣溫為零下2.9度，合歡山區再度飄雪，積雪厚度約0.5公分。公路局指出，上午9時台14甲線昆陽29K至松雪樓33K限加掛雪鏈通行。

合歡山松雪樓經理張傑鈞表示，7日晚間7時許斷斷續續下冰霰，8日上午8時許轉為飄雪，氣溫為零下2.9度，由於雪勢不大，積雪厚度約0.5公分，提醒要上山賞雪遊客注意保暖，並隨車攜帶雪鏈，目前台14甲線昆陽29K至松雪樓33K限加掛雪鏈通行。

合歡山松雪樓上午8時飄雪了，氣溫為零下2.9度，積雪厚度約0.5公分。（林保署南投分署提供／楊靜茹南投傳真）

強烈大陸冷氣團來襲，合歡山區成冰天雪地，台14甲線昆陽29K至松雪樓33K限加掛雪鏈通行。（公路局提供／楊靜茹南投傳真）

清境魯媽媽雲南擺夷料理業者也po出清境下雪影片，遊客偶遇下雪，紛紛拿手機錄影高呼「下雪了」！開心地手舞足蹈。遊客說，她第一次遇到，親眼看見下雪，真的很興奮，好像薄薄地棉花。

清境魯媽媽雲南擺夷料理業者說，當時他在室內看到戶外有東西飄落，起初還以為自己眼花了，外出查看發現真的下雪了，雖然時間不長，卻讓遊客又驚又喜。

