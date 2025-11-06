影/下1秒狂燃！桃園南門市場大火「出事瞬間影像」曝光

桃園南門市場昨（5日）晚間9點左右發生大火，燒了4個多小時才被撲滅，整個市場被燒毀三分之二面積，數百攤位受到嚴重影響，監視器畫面也曝光惡火竄出的驚悚瞬間。

事發瞬間。（圖／翻攝畫面）

從監視器畫面中，可看出數名路人原本在市場對面悠閒聊天，突然一名黑衣男子指向對面攤位，只見火光閃爍、迅速擴大。雖有民眾立即衝向火場試圖撲滅，但轉眼間已難以控制，一位目擊者表示，從發現火光到整排攤位陷入火海僅數分鐘時間，「火勢來得太快了，根本來不及反應！」

廣告 廣告

現場的監視器畫面。（圖／中天新聞）

火勢最後雖被撲滅，但整個市場已經幾成廢墟，鐵皮屋頂被燒穿多處黑色大洞，部分攤位仍冒出陣陣白煙，燒焦氣味濃烈難散。據了解，此次火災波及範圍極廣，內外攤位共計數百個攤商生計受到嚴重影響。

疑似起火點的某攤位上電線。（圖／中天新聞）

桃園市長張善政今晨趕赴現場勘災時指出：「火勢吞噬了將近三分之二的市場面積，幸好消防隊即時在後緣設立防線，才保住部分區域。」，他也提出應急措施，包括盡速設立中繼市場，協助攤商恢復營業，承諾將立即對全市其他市場進行全面安檢，防範類似悲劇再度發生。

慘烈的火災現場。（圖／桃園市消防局提供）

但上個月才完成消防安檢，火為何會燒起來，據查可能是某攤位的電線走火才釀災，據《三立新聞網》的報導，有位在這裡開業超過30年的攤商闆娘紅著眼眶哽咽表示：「看著熟悉的市場被燒毀，真的很心痛。」、「希望能盡快重建家園，恢復往日市場的熱鬧景象」。

慘烈的火災現場。（圖／桃園市消防局提供）

廣告 廣告

延伸閱讀

影/樹林鐵皮工廠陷火海！勇消屋頂打火 國小急撤離學生

影/天道盟大哥組販毒集團主打「24小時送貨」警破毒窟

高雄愛河男「載浮載沉」撈起明顯死亡 晨運民眾嚇壞