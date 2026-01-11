影/不到1個月！北車M7再爆隨機攻擊 2男大生抓寶突遭重踹

捷運台北車站去年12月19日發生張文攻擊事件，造成通勤族、旅客人心惶惶，沒想到不到一個月，同一地點昨（10日）又發生攻擊事件，一名45歲曹姓男子竟然隨機對坐在M7出口旁廣場，出腳重踹在打寶可夢團體戰的男大生。

隨機攻擊路人的45歲曹姓男子被逮捕。 （圖／警方提供）

經警方調查，遭踹的2名男子都是大學生，分別是22歲陳姓跟21歲楊姓，昨天相約到台北車站進行Niantic公司在「Pokémon GO」線上遊戲裡舉辦的「酋雷姆合體團體戰日」，時間是下午2點到5點，出事的時候活動剛要結束，沒想到卻慘遭曹男莫名的隨機攻擊。

受傷的其中一名男大生，也上網發文寫下當時的驚悚狀況，他表示當下跟寶友（一起玩寶可夢的朋友）坐在角落打活動結束前的最後一場團體戰，就看到一名男子邊走邊滑手機，在他跟朋友附近徘徊，接著突然罵髒話，先踹坐在他左邊的朋友，自己當下「右邊又是滅火器加牆壁沒地方跑，我左邊的朋友扛住第一腳跑掉，第二腳就朝我身上來」，後來還聽說那名男子謊報，「說什麼有20人鬥毆」，對莫名遭受無妄之災很無奈又害怕。

嫌犯身分經查是現年45歲的曹姓男子，不過由於2位男大生得知曹男的精神狀況後暫時不願提告，全案續由轄區中正一分局忠孝西路派出所依涉犯《社會秩序維護法》偵處，函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，將依誣告罪嫌函送法辦。

捷運警察隊也呼籲，民眾搭乘捷運時若遇可疑人事物，可按下月台邊紅色緊急按鈕或撥打110報案電話，捷警將立即趕赴現場處理，以維護旅客搭乘安全。

