影／不只北捷中山！善導寺也爆隨機攻擊 男攔車猛踹

台北市19日接連傳出多起攻擊事件，先是傍晚一名男子在台北捷運內丟擲煙霧彈並攻擊路人，隨後轉往中山捷運站持刀隨機攻擊，造成至少4人死亡，犯嫌最終在警方包圍下墜樓送醫不治後，晚間又在北捷善導寺站外發生一起隨機攻擊案件。

稍早有網友在社群平台Threads上傳多段影片，畫面顯示，一名身穿灰色襯衫的男子先是跪坐在地，隨後突然對路人咆哮，並甩開同行女子的手，接著瞪大雙眼朝兩名不相識的女子靠近，嚇得對方迅速逃離。

期間同行女子多次試圖阻止未果，男子隨後闖紅燈進入車道，隨機攔車、踹車，甚至將女伴甩倒在地，現場情況一度失控。

警方獲報趕抵後，將男子包圍並進行壓制，但過程中男子情緒仍相當激動，一度揮手擊中員警臉部，並踹擊警車，警方最終將其上銬制伏。

影片拍攝者指出，事發時間約為晚間8時55分，現場不斷勸阻男子的女性為其女友，至於詳細案發原因，仍待進一步釐清。

