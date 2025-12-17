影/不只埔心牧場？謝龍介驚爆三立「賴市長任內炒地」有前科

埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，此事曾被白營質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。對此，藍委謝龍介表示，總統賴清德當台南市長時，三立就有都更炒地的前科，當時被踢爆後才有一點收手。

埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，此事曾被白營質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。（圖/資料照）

謝龍介17日在《新庶民大頭家》節目表示，三立當時在台南市，賴市長在的時候，買了一塊武聖夜市的土地，把學校用地要解編變成建地，獲利十幾倍，當時被踢爆之後有一點收手，這是有前科的。為什麼搞土地？2兆的綠能事業全部就是從中央開綠燈，開綠燈以後，結果利益掉下來以後分贓不均，變成官商黑金槍就開了，所以才會穿幫。全世界太陽能平均1度電1.5元，結果台灣平均5塊，就知道多好賺，2兆最少有1兆是大家分掉的。

藍委謝龍介。（圖取自 《新庶民大頭家》YT ）

謝龍介指出，「綠媒的人還進入民進黨有當中常委、不分區，不要說黨政軍退出媒體，這已經是一把抓了，掌控媒體成為其工具，追殺在野黨的工具，關掉不聽話的媒體（中天），你跟我對立、你揭我瘡疤、爆我的事實出來讓民眾理解，我就想辦法治你，把你關掉也在所不惜」。

謝龍介更提到，整個土地的利益，在台南，他們是有前科的，「清德兄，你不知道？他在台南當時搞那個，最後還好，你還有一點『見笑』，收手了，縮起來，可是在桃園一路綠燈，後來這個市長（指鄭文燦）又到中央去當副院長。這種大變更，不是縣市政府可以搞定的，必須是內政部！內政部才能幫忙整個護航，然後再回到地方都市計畫，等到通過以後，這不是百億，最少是幾百億以上」。

謝龍介直言，「重賞之下必有勇夫，不管你們官商怎麼勾結，拜託一下，不要這樣子，你們幫忙執政者追殺在野黨，甚至追殺跟你們意見不同的人民，你還算媒體嗎？你還算媒體嗎？張董，良心摸著想看看！賺錢有術，信譽要顧，對吧？媒體要有媒體的基本立場，民進黨善於利用人性的弱點，知道你們投資就想賺錢，派系沒有吃到的，如光電，他就改成軍購，就是另外一票人，軍購以外，炒作土地又是另外一票人」。

謝龍介無奈，「整個台灣急著要向美國老大哥表功，我一直想不通，美國做生意有那麼low（低級）嗎？他會說你錢先給我，要買什麼東西再討論嗎？會有賣家是這樣的嗎？除非就是買家開一張空白支票，跟這個土地一樣，錢先拿到手再講」。

桃園地檢署表示，媒體去年7月7日報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署隨即剪報分他字案，並指派檢察官偵辦；同年9月「檢察長信箱」再接獲民眾檢舉味全埔心牧場交易案，同年10月併案偵辦，目前案件仍由檢察官偵查中。此外，針對媒體報導三立7年前購得埔心牧場私有土地後，政府一路開綠燈核准開發等情。國產署15日也表示，本案國有土地於都市計畫變更、參與市地重劃及私有持分土地徵詢優先購買權等階段，均符合各目的事業主管機關及其所掌法令規定。





