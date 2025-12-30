（影）不只炸船了！CIA無人機首轟委內瑞拉本土 白宮比照「蓋達」模式追殺

[Newtalk新聞] 近期美國川普政府不滿足於炸船，進行了第一起針對委內瑞拉本土目標的攻擊。據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國中央情報局（CIA）本月透過無人機，襲擊了委內瑞拉一處港口設施，美國政府認為該碼頭被委內瑞拉幫派 Tren de Aragua 用來儲存、裝卸毒品，行動並未造成傷亡。





川普於昨日（29）開始與以色列總理納坦雅胡在海湖莊園會面。圖：翻攝自 X《 Clint Russell 》





總統川普對這起行動沒有多談，昨日（29）在海湖莊園接受相關訪問時，他僅表示 ：「我們敲掉了一座大型工廠，或大型設施，裝載毒品的區域發生重大爆炸且已不存在」，且未透露中情局是否參與其中。某匿名消息人士稱美國特戰部隊有提供情報支援，但特種作戰司令部發言人艾莉．維什科普夫（Allie Weiskopf）否認了這一說法，實際上，目前軍方的合法行動權限也只有海上的疑似走私與人口販運者。

廣告 廣告





在行動主導者的語境之下，愈發將這視為一場「反恐行動」，不僅行動手法與先前反恐戰爭中對付恐怖份子的手法類似，國防部長海格塞斯還公然將委內瑞拉毒梟比做「西半球的蓋達組織」，且將「以追捕蓋達組織時同樣的精密與精準度追捕他們」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

「正義使命」引出「神秘軍機」? 日戰機也起飛 台海劃危險區逾850航班恐波及