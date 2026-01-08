影／不忍石門唯一藥局熄燈！兒辭職返鄉 接手病父 43 年的守護承諾

這間位在新北市石門區街道上的傳統藥局，已靜靜佇立四十三年，略顯斑駁的招牌寫著「醫有堂藥局」，字體是早年常見的直式印刷，顏色因長年受海風與日曬而褪去，但這間不大起眼的藥局，卻是石門很多鄉親唯一的倚賴。

「我感覺石門人很悲哀，(來跟我)拿的慢箋，帕金森氏症很多...要讓兒子出去外面餬口飯吃，老人就在這裡，有人照顧就好，沒人照顧就只能一直等下去...」醫有堂藥局老老闆林勝基感嘆地說，石門是台灣本島位置最北的三級行政區，人口僅一萬多人，醫療資源以衛生所或是巡迴醫療為主，平常老人家們要拿處方箋用藥只能來這間藥局，數十年來，林勝基每天準時拉開鐵門，不僅賣藥，還像是一位「家庭醫師」，需要時會騎著摩托車到偏遠的山上、海邊送藥。「兒子問我，你又不欠大家甚麼，為什麼還要出來做這個，我說為了要服務鄉親。」對許多長輩而言，來藥局不只是買藥，更像是探望一位老朋友。

但就在三年前，才62歲的林勝基因為操勞，帕金森氏症也找上了自己，人口老化、年輕人外流，藥事人力難尋，醫有堂一度面臨「關門後石門就再也沒有藥局」的現實。

「看爸爸身體越來越嚴重， 然後也覺得說，還是要回來幫石門的鄉親做一點事情，後來就跟老婆討論，決定把工作辭掉，還是回來這樣。」原本在淡水診所服務的兒子林憲蒲，理解父親的憂慮和期待，更基於一份使命感，最終選擇每日淡水石門奔波，接下藥局的重擔。

提起兒子放棄穩定的工作，返鄉接手藥局，老老闆突然悲從中來，雙手不斷地拭淚「他也是放掉自己的工作，我也是捨不得，但能怎麼辦？」一度說不下去，語氣顫抖、眼眶泛紅。不捨但也歡喜，喜的是，老老闆退而不休，父子倆一起守著藥房，父親坐在一旁分享經驗，兒子站上第一線，延續父親對鄉親的承諾，對石門居民而言，「醫有堂」不只是一家藥局，更是一份「有人願意留下來守護」的溫暖力量。

