影／不怕沒日本海鮮 中國稱自產的就夠吃了

[NOWnews今日新聞] 中國與日本關係持續緊張，中國再度喊停自福島核廢水排放後、好不容易鬆綁的日本水產進口，讓想在中國就吃到日本海鮮的人有些困擾。不過在首都北京，也有商家、居民紛紛表示，中國自己生產養殖的海鮮就很夠吃了，另外還有北歐、加拿大、俄羅斯等其他地方的水產品可以替代，認為禁止日本水產的影響有限。

根據《美聯社》報導，在北京的「錦繡大地生鮮食品市場」，有批發業者透露，自己的店本來就沒有在進口日本的魚，因為覺得油脂沒那麼豐富，相對來說北歐挪威的漁獲，品質會更好一些；店裡的北極貝、金槍魚（鮪魚）則產自加拿大，新疆養殖的三文魚（鮭魚）也會比日本的好賣，所以影響也不大。

北京一間日式餐廳的王姓經理指出，店裡主要從地中海地區進口鮪魚、從俄羅斯採購甜蝦、從挪威買鮭魚；說白了，這些都並非沒有替代品，實際上還有很多其它選擇，聲稱該餐廳很久以前就不從日本進口原料：「這些東西說實在國內都能替代的。」

另有數名北京市民表示，自己雖然喜歡吃鮭魚，但也知道不是只有日本才有，像北歐、中國的新疆和山東日照也都有養殖，即使不從日本進口，市場供應都還是充足的，無需依賴日本。

然而，不只中國，據日媒報導，日本不少水產業者，其實也都警覺到所謂的「中國風險」，提前進行分散市場的布局，包含開拓美國、歐盟等新通路，估計中國制裁帶來的衝擊將有限，彼此都聲稱影響不大，因為都沒有高度依賴對方的市場。

