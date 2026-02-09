(影)不是雪也超美！太平山「夢幻霧淞」美如仙境 棧道林木全披白紗

[Newtalk新聞] 雖然這波寒流全台有感，雪線不斷下修，但礙於水氣不足，高山都沒有下雪。不過太平山國家森林遊樂區，今(9)日因持續低溫上午6時左右，氣溫一度降至零下，下起霧淞，園區也公布冰霜美景，夢幻畫面讓人驚豔。





太平山國家森林遊樂區，公布上午6時40分的冰霜美景。太平山國家森林遊樂區指出，上午氣溫約0度到零下1度，沒有下雪但樹上有些霧淞，只見太平山莊前，從建築、棧台、林木枝條都被覆蓋白雪，化身銀白世界，相當夢幻。

另外，太平山國家森林遊樂區也指出，由於目前園區內的道路尚未結冰，車輛通行暫無需加掛雪鍊。林業保育署宜蘭分署提醒，山區氣候變化快速，上山前應隨時留意最新資訊與管制措施，並備妥保暖裝備，注意行車與自身安全。

