影/不是AI！山東驚現「鳥浪化鯤」奇觀 網嗨：「北冥有魚」是真的

大陸山東東營黃河口濕地近日上演候鳥集群遷徙奇觀，以變幻莫測的飛行陣型重現莊子《逍遙遊》中「鯤鵬展翅」磅礴意象，一度登上小紅書熱點榜榜首，讓網友直呼「北冥有魚是真的」！

山東東營黃河口驚現「鳥浪化鯤」奇觀。（圖／翻攝微博）

網傳多段影片，金色夕陽餘暉下，數十萬隻候鳥同時起飛，在天際間形成不斷變幻，時而聚合成巨鯨般的黑色漩渦，時而幻化為大鵬展翅的金色流光，將戰國時期哲學家莊子《逍遙遊》中「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲」具象化。

據《深港在線》報導，多名遊客和攝影愛好者記錄下令嘖嘖稱奇的場面，「最初看到遠處飄來一團黑霧時，我以為是暴風雨前的積雨雲。」一位目擊者描述，當這群「空中巨鯨」以每秒數公尺的速度掠過頭頂時，能清晰地聽見羽翼切割空氣的呼嘯聲。攝影愛好者李林則表示，自己從事攝影8年，規模如此龐大的鳥浪也是第一次見到，非常興奮。

相關話題「北冥有魚竟然是真的」隨即引爆網絡，不少網友在看到影片後留言感嘆「原來這就是鯤鵬」、「古人的浪漫想像原來都有現實投射」、「終於明白莊子不是瞎寫，是真見過天地壯闊」、「此時此刻義務教育完成了閉環」。

上演「北冥有魚」主角 花臉鴨。（圖／翻攝百度百科）

此震撼景象並非神蹟，而是鳥類生存智慧與自然法則的展現。據《新黃河》報導，山東黃河三角洲國家級自然保護區正高級工程師單凱表示，候鳥透過這種精密的群體飛行，可以有效地降低被捕食的風險，同時利用空氣動力學原理來節省長途遷徙所需的寶貴體能。牠們在空中變換出的螺旋上升「龍捲風」或扇形「孔雀屏」，其精密程度堪比現代飛行表演編隊。

單凱指出，去年同期「鳥浪」的單次集群峰值約17萬隻，而今年冬季遷徙季的「鳥浪」規模創下歷史紀錄，僅花臉鴨單一物種的集群就超過24萬隻，較去年同期增長41%，刷新該物種在保護區的觀測紀錄。

公開資料顯示，花臉鴨為雁形目鴨科鴨屬鳥類，主分佈於東北亞跟東亞，在大陸東北、華東、華中、華南、海南島和台灣也能見其身影。每年3月初至3月中旬從南方越冬地開始往北遷徙，秋季於9月中旬進入東北和華北地區，整個遷徙期亦持續近2個月之久。遷徙時常整合數十、數百隻，甚至多達千餘隻的大群。

