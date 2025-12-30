影/不滿挨揍夥同友人圍毆對方！ 警2小時內逮人

「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。

