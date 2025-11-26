影/不滿被催討欠債！ 房客狂砍二房東297刀遭判刑19年

台北市68歲陳姓男子，因積欠78歲失明二房東顏姓男子債務，2024年6月間因不滿遭顏男催討，持剪刀及菜刀狂刺顏男297刀致死。台北地方法院國民法官法庭26日宣判，依殺人罪判處陳進財有期徒刑19年。全案可上訴。

68歲陳姓男子不滿遭二房東催債，持刀砍死人，一審判刑19年，可上訴。（圖／中天新聞）

回顧本案，顏姓男子原以1萬8000元，於台北市萬華區民和街承租一處3房1廳1衛住宅，之後當起二房東，以月租金7000元將其中一間雅房，出租給透過社會局轉介的陳男，另以1萬元分租1房給林姓室友。陳男雖按時繳納房租，但因經濟狀況不佳且好賭成性，經常向顏男借錢，雙方多次因還錢時間起爭執。

廣告 廣告

2024年6月9日清晨7時許，陳男不滿顏男一見面就催討債務，雙方爆發嚴重口角衝突。陳男盛怒下先持剪刀戳刺顏男喉嚨、頭部共38刀，剪刀斷裂後又拿起塑膠柄菜刀揮砍顏男後頸與臉部，因刀刃砍鈍，陳男再持木柄菜刀繼續狂砍顏男全身，總計砍殺259刀。顏男遭砍殺後手指被砍斷、整張臉被割得面目全非，頸動脈被砍斷導致大量出血，後腦勺頭骨碎裂、腦漿流出，臟器外露倒臥血泊中當場死亡，命案現場血跡噴濺到2公尺高的牆面。

68歲陳姓男子不滿遭二房東催債，持刀砍死人。（圖／翻攝照片）

陳男行兇後，換下染血衣物，搭火車逃往新竹老家。陳男藏匿在新竹城隍廟附近，向超商店員借用電話報案，蹲坐路邊向到場警員表示「我殺了人」，萬華警分局獲報趕到命案現場，發現顏男遺體，陳男到案後被羈押至今。

《中天提醒您｜任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪》

延伸閱讀

台中棒球狼教練侵犯32童 二審維持464年刑期判決

國道1號中壢段重大車禍 5大型車連環撞1人夾困受傷

北市巡佐下藥帶女警開房間 二審改判4年6月