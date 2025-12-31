影／不滿風機逼近聚落 大城台西村民持鋤頭怒吼停工

▲彰化縣大城鄉反風機自救會動員上百名村民聚集在彰品風機施工現場，手持鋤頭與標語，高喊要求立即停工。（圖／彰化縣環境保護聯盟提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】跨年前夕，彰化縣大城鄉反風機自救會動員上百名村民聚集在彰品風機施工現場，手持鋤頭與標語，高喊要求立即停工，抗議業者未遵守「遠離聚落」的承諾，質疑整個開發過程缺乏誠信，呼籲政府徹查是否涉及資料登載不實或黑箱作業。

彰化縣環境保護聯盟表示，目前已完工並運轉的JN02號風機，距離台西村聚落約900公尺、頂庄村約1100公尺，但運轉時仍可清楚聽見持續不斷的風切聲，夜間尤為明顯，嚴重影響睡眠與作息。由於當地多為三合院建築結構，宛如漏斗般易將聲音集中放大，長期噪音干擾已讓居民不堪其擾，對於更靠近聚落的新設風機，地方憂心情緒升高。

彰化縣環境保護聯盟指出，彰品風力發電施工說明會曾於2023年2月16日在大城漁會二樓舉辦，當天包括立委謝依鳳辦公室人員、大城鄉民代表、村長及居民出席，會中即明確表達反對風機緊鄰村落設置的立場。然而，業者提供的資料內容粗略，未清楚說明地號、民宅距離、機組型號、葉片直徑與高度等關鍵資訊，會議最後不歡而散。當時業者曾承諾將再辦地方說明會並進行現勘，實際卻未落實，風機卻仍持續推進施工，質疑相關許可程序是否涉及不法或黑箱作業，要求中央與地方政府立即介入調查。

對此，彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，依《電業法》規定，裝置容量2MW以上的發電業，其籌設許可、施工許可及電業執照均屬經濟部能源署權責，縣府已將地方民眾訴求完整轉達能源署，並呼籲業者應善盡企業社會責任，以負責任態度主動與在地居民、環保團體等利害關係人溝通協調，傾聽並回應地方合理訴求，落實敦親睦鄰，期盼在綠能發展與居民權益、生態環境之間取得平衡，共存共榮。