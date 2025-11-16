影/不爽被閃燈！國1永康段逼車狂魔蛇行亂切 可罰3.6萬
相當惡劣！國道1號南向永康路段，14日凌晨有輛自小客車疑因不滿遭閃燈，竟一路連續變換車道進行逼車，警方已著手調查，最高可開罰3.6萬並吊扣車牌。
全案源於日前有民眾在社群平台張貼「沿路從永康路段往仁德方向逼車狂魔」的影片，引發網友熱議。畫面中一輛白色自小客車疑不滿被其他車輛閃燈，隨即展開報復性行為，不斷連續變換車道，甚至突然煞車，意圖逼迫其他車輛讓道。警方表示，經檢視影像內容，該自小客車確實涉有以迫近或驟然方式變換車道，迫使他車讓道的行為。為釐清案情，警方將通知車主前來說明，查證後將依規定處理及製單舉發。
針對此事件，警方進一步指出，本案涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第3款規定，即「任意以迫近、驟然方式變換車道或其他不當方式迫使他車讓道」。違規者將面臨六千元以上三萬六千元以下罰鍰，並將吊扣汽車牌照6個月的嚴厲處分。
警方也藉此機會呼籲所有用路人，在變換車道時應讓直行車先行，並時刻注意保持安全距離，切勿任意或驟然變換車道，以免造成交通危險。民眾若遇到危險駕駛或逼車情形，可立即利用1968App警政服務系統，讓警方能即時派遣警力處置，共同維護道路交通安全。
