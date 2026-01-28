(影) 不用軍人上場 ! 俄軍又被戰鬥機器人俘虜 烏今年擬狂造700萬無人機

[Newtalk新聞] 多段戰場與後方畫面近日曝光，顯示烏克蘭戰爭正加速邁入「無人化作戰」新階段。最新流傳的影片中，可見三名俄羅斯士兵在戰場上高舉雙手，向烏克蘭地面機器人系統投降，引發網友關注。





早在 2025 年 7 月，西班牙《阿貝賽報》便曾報導指出，烏克蘭戰場已出現前所未見的作戰型態。在一次完全由機器人部隊執行的行動中，俄軍作戰人員首次在沒有任何烏軍步兵直接介入的情況下被俘，甚至連押送俘虜的過程，也全由無人系統完成，烏軍士兵無須踏入戰場。

烏克蘭第 3 獨立突擊旅 7 月 9 日透過通訊軟體「Telegram」證實，在哈爾科夫地區，部隊首次僅憑無人機與自殺式地面作戰平台，成功迫使俄軍士兵向無人裝備投降。該旅在通報中形容，這是「歷史上第一次，俄軍士兵在純粹由機器人系統發起的進攻中投降」。





戰事同時持續升溫。烏克蘭空軍一架米格-29 戰鬥機近日對紅軍城方向、烏達奇涅附近的俄軍陣地實施空襲；另一方面，俄羅斯首都莫斯科圖希諾區一座變電所也發生火災，當局目前尚未對事故原因發表評論。





俄羅斯首都莫斯科圖希諾區一座變電所也發生火災，當局目前尚未對事故原因發表評論。 圖:翻攝自影片





在軍備發展方面，烏克蘭國防部副部長博耶夫於「OFDEF」會議上宣布，烏克蘭計畫於 2026 年生產超過 700 萬架無人機。該會議重點在於協調夥伴國家對烏克蘭的國防支持。博耶夫指出，目前無人系統可提供縱深約 20 公里的打擊能力，下一階段目標是將打擊範圍擴大至 100 公里，直接打擊俄軍作戰縱深內的重要目標。





博耶夫並列出 2026 年的優先防務項目，包括防空與飛彈防禦系統、相關飛彈、烏克蘭本土製無人機，以及遠程火砲彈藥。他表示，烏方建議盟友將約 80% 的安全援助投入上述領域。





根據規劃，烏克蘭與盟友共同制定的軍事戰略，將於 2026 年正式實施，核心目標包括防衛城市與關鍵基礎設施、穩定前線局勢、切斷俄軍後勤補給線，並打擊敵方戰略目標。整體計畫預估耗資 1,200 億美元，其中600億美元將透過烏克蘭國家預算與歐盟貸款籌措，其餘 600 億美元則預期由合作夥伴以安全援助形式提供。





此外，烏克蘭國防部已於去年 12 月宣布，撥款 120 億格里夫納，計畫在 2026 年第一季透過 DOT-Chain Defence 機制，訂購無人機及其他軍事裝備，加速無人化戰力部署。

