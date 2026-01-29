（影）不開除諾姆就彈劾! 民主黨向川普下最後通牒 共和黨議員也倒戈

[Newtalk新聞] 據《Axios》報導，28 日，美國眾議院民主黨人向美國總統川普發出最後通牒，誓言啟動對國土安全部長克里斯蒂·諾姆（Kristi Noem）的彈劾程序。眾議院少數黨領袖哈基姆·傑佛瑞斯表示，若川普不「立即」解雇諾姆，民主黨將正式推動彈劾。





傑佛瑞斯指出，國土安全部在明尼阿波利斯等地的執法行動中出現「無法無天的暴力行為」，包括針對美國公民的致命槍擊事件，強調「對美國人民施加的暴力必須立即停止」，並警告政府「可以選擇輕鬆的方式，也可以選擇艱難的方式」。

美國川普政府近期不斷加強 ICE 特工的執法力度，並再次於明尼蘇達州造成了抗議民眾的死亡，相關事件也引發當地民眾的不滿情緒。圖為當街逮捕民眾的 ICE 特工。 圖 : 翻攝自 IC Photo





民主黨眾議員羅賓·凱利已提出 3 項彈劾條款，指控諾姆「濫用職權」、「違反公眾信任」及「藐視國會」。目前已有超過 160 名眾議院民主黨人簽署支持該彈劾決議，約占民主黨團四分之三以上。共和黨內部亦出現裂痕，阿拉斯加州參議員穆爾科斯基與北卡羅來納州參議員蒂利斯公開表示，諾姆應辭職或由總統將其解職。對此，川普仍公開力挺諾姆，稱她在邊境安全方面表現「極好」，並明確表示沒有解雇她的計畫，批評民主黨的行動是「政治作秀」。





此外，兩名共和黨參議員穆爾科斯基與蒂利斯要求追究明尼蘇達州國土安全部移民執法行動期間兩起致命槍擊事件的責任，受害者為亞歷克斯·普雷蒂與蕾妮·妮可·古德。多名參議院民主黨人也要求究責，並以此施壓政府處理國土安全部相關預算案。蒂利斯更公開抨擊諾姆及川普政府，稱其行為「足以讓她失去任職資格」，並形容相關執法表現「極不專業」。





現場影片顯示，普雷蒂遭到ICE特工壓倒制伏後，慘遭行刑式開槍處決。 圖 : 翻攝自X





X《rainbow7852》指出，歐洲議會要求禁止美國移民及海關執法局（ICE）人員進入義大利。針對有報導指出，美國 ICE 特工可能參與即將舉行的米蘭—科爾蒂納冬季奧運安保工作，並由川普政府提供免費協助，義大利政界人士已表達強烈抗議。





美國國內也出現抗議行動。當晚，佛羅里達州傑克遜維爾的示威隊伍抵達聯邦法院，從明尼蘇達州到佛羅里達州，訴求一致，要求廢除 ICE，並反對 ICE 進入歐洲。

