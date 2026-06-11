(影) 世界盃將開賽! 伊朗被迫進駐墨 「這國」剛抵美就被大搜 網特籲小心「他」

[Newtalk新聞] 由美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦的「 2026 年國際足總世界盃」於今日( 11 日)隆重開幕，來自各國的 48 支球隊預計在 16 座城市的球場內相互切磋，全球各地的足球迷們也對熱血的賽事抱持著高度的期待。然而，在比賽開始前，伊朗隊、日本隊以及塞內加爾隊分別被捲入各種突發事件或爭議之中，意外成為網友們的關注焦點。





根據中國《紅星新聞》報導，受到美伊衝突的影響，成功獲得決賽周參賽資格的伊朗代表隊成員無法順利獲得美國簽證，被迫轉向進駐墨西哥的邊境城市蒂華納，準備迎接將在未來數日內舉辦的比賽。報導稱，為了參加世界盃，伊朗代表隊分別在今年 3 月、 5 月搭乘超過 40 小時的長途巴士，前往土耳其的地中海沿岸城市安塔利亞進行訓練，並於當地時間 7 日抵達蒂華納。

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雖然世界盃的主辦方向伊朗代表隊提供了十分嚴密的安全保護，但伊朗球員們並未感到特別緊張。其中，負責右邊鋒的阿里禮薩．賈漢巴赫什( Alireza Jahanbakhsh )在接受媒體訪問時表示，球隊內部的氣氛一直都非常良好，「我也一直告訴其他隊員們，無論外界發生了甚麼事，我們都無法控制，只能掌握球隊內部的凝聚力以及對彼此、工作人員之間的關係」。





另一方面，X 推主「Alex Chen」表示，為了參加即將開幕的「美加墨世界盃」，成功獲得出賽資格的塞內加爾國家隊於當地時間 8 日抵達美國。然而，飛機落地後，這些球員隨即被當局帶往停機坪進行搜查，現場畫面甚至顯示美國執法人員使用非常粗暴的方式搜尋、檢查球員們的包包。「Alex Chen」也批評稱，對塞內加爾代表隊的嚴厲審查，無疑是對這些非洲頂級足球明星的侮辱。





與此同時，即將在德州阿靈頓 AT&T 體育場迎戰荷蘭隊的日本隊也因一位成員的犯罪經歷而被捲入爭議的漩渦之中。根據中國《觀察者網》報導，近期一條呼籲當地女性小心日本隊的中場球員佐野海舟的貼文在 X 上廣泛流傳，指控佐野曾在 2024 年 7 月與兩名友人合作，在東京的一間酒店內對一名女性實施集體性侵。





報導稱，雖然佐野對犯罪事實供認不諱，但卻私下以高額賠償的方式，與受害者達成和解，換取東京檢察廳的不起訴處分。在被拘留所釋放後，日本足協也並未對佐野的代表隊成員身分進行處置。該報導也諷刺地表示，日本足協放任佐野這種犯罪者代表國家參與賽事的行為「令人十分厭惡」。

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