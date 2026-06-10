影/世足前夕大掃賭！台中警破大型博弈集團 賭資逾1.3億

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刑事警察局偵查第六大隊於115年2月12日及3月17日在台中市查獲大型博弈集團，逮捕莊姓、劉姓等8名犯嫌，清查近1年賭資逾1億3000萬餘元，全案經台中地檢署偵結起訴在案。

大型博弈集團隱身商辦及社區大樓。（圖／警方提供）

刑事警察局偵查第六大隊第三隊於115年1月鎖定從事經營賭博網站之大型博弈集團，發現該集團組織嚴密、分工細膩，採企業化經營模式。經報請台灣台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，歷經2個月餘長期蒐證，聯合台中市政府警察局第三分局及刑事警察大隊組成專案小組執行搜索。

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該賭博集團在台中市西屯區商辦大樓及北屯區社區大樓設立機房，串接線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事及彩票等下注標的，招攬民眾加入網路賭博。犯嫌於機房內架設監視器監控員工上班情形及遠端斷電系統，企圖阻礙檢警查緝。

大型博弈集團隱身商辦及社區大樓。（圖／警方提供）

檢警事先掌握該集團經營賭博網站之組織脈絡及相關事證，分別查獲莊姓犯嫌及劉姓犯嫌經營賭博機房，查扣現金新台幣45萬4,200元、電腦主機、手機及監視器主機等證物，清查近1年賭資逾1億3,000萬餘元，並移送賭客20餘人；經台中地檢署偵結起訴在案。

2026年世界盃足球賽將於6月11日開踢，共有48支球隊參賽，規模創歷屆新高。近期已有多個境外博弈平台設立「世足專區」，以高賠率、快速出金及會員紅利等優惠吸引民眾投注。刑事警察局將持續查緝網路賭博，呼籲民眾切勿以身試法參與下注簽賭。

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