影／丙午年祥馬迎春揮毫 彰化生活美學館送春聯年畫添年味

▲文化部所屬國立彰化生活美學館今日於該館游藝堂舉辦「丙午年祥馬迎春揮毫」活動，邀請民眾遊藝美學館，喜迎馬年。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】文化部所屬國立彰化生活美學館今(6)日於該館游藝堂舉辦「丙午年祥馬迎春揮毫」活動，邀請民眾遊藝美學館，喜迎馬年。本次活動廣邀書畫名家，現場藝展翰墨，贈送春聯及年畫，年味滿滿，讓民眾親身感受風俗之樂，體驗書藝生活美學，在藝術中歡慶馬年。

今年新春開筆由彰化生活美學館館長尹彙武、秘書李明俊及9名書畫藝術家，包括方一成、林清鏡、柳嘉淵、柯智美、徐菊英、陳玄茂、張芯晨、張瑩加、萬怡諭（依姓氏筆畫排序）現場開筆揭幕展祝福，傳遞馬年祝願祈語。當日現場藝術家揮毫春聯及創作年畫、版畫，把祝福透過一字一畫寫入紅紙，祝福馬年吉祥如意、福運綿延，為2026新的一年展開新歲。

▲書畫藝術家方一成現場揮毫。（圖／記者林明佑翻攝）

彰化生活美學館館長尹彙武表示，書法與年畫是傳統文化中溫潤而深刻的藝術表現形式，而春聯更承載著早期華人社會除舊布新的生活習俗，寄託人們對新一年平安、幸福與進步的期盼。為延續此一淵遠流長的傳統文化，多年來，彰化生活美學館持續攜手中部四縣市文化團體共同辦理新春揮毫活動，期望在充滿年節氛圍的場域中，陪伴民眾迎接嶄新的一年。

▲現場摸彩抽年畫。（圖／記者林明佑翻攝）

尹彙武指出，透過現場書法老師一筆一畫的揮毫創作，將祝福化為具體的文字與圖像，傳遞給每一位參與民眾，讓民眾在欣賞與體驗中感受書藝生活美學的溫暖與美好，不僅拉近傳統藝術與常民生活的距離，也在筆墨流轉間為新年注入更多希望。

115年「中部四縣市『丙午年祥馬迎春揮毫』活動」共結合15個單位辦理20場次，透過攜手各合辦單位，深耕在地行動，推動文化近用與復振，發揮教育文化影響力，讓藝術成為一種陪伴。包括臺中市大肚區文化志工隊前往追分火車站，將新春祝福帶入交通節點；台中大里生活美學協會結合大里圖書館好書借閱機制，讓書藝揮毫擴展書香閱讀效益；彰化縣北斗鎮生活美學協會走入縣定古蹟田中陳氏壽山堂，透過揮毫活動活化古蹟，讓傳統建築與地方文化在新年氣息中重新展現生機。