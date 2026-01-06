(影) 中使團「帶賽」! 傳討論中雷達「不work」被美發現攻擊良機 還送這「詛咒」馬杜洛

[Newtalk新聞] 近幾個月來，美國與委內瑞拉間的矛盾持續升溫，委內瑞拉總統馬杜洛近期甚至遭到美軍抓捕，並被送往美國接受審判。近期有消息稱，為了應對美軍可能帶來的威脅，馬杜洛向中國採購了多款「反隱形雷達」，但相關設備卻並未能成功阻止美軍的特別行動，中國軍備的實用性也再次面臨考驗。另一方面，成功突破中國、俄羅斯防空設備的美軍 F-35 戰機，也再次成為了全球各地網友們的關注焦點。





X 推主「文北」、「US Homeland Security News」指出，中國當局曾公開宣稱自主研發的 YLC-8E 「反隱形」雷達具有全世界最強的偵測能力，能探測到全球最頂尖的隱形戰鬥機，並成功推銷給對首都防務存有疑慮的馬杜洛。然而，被部署在委內瑞拉首都加拉加斯的 YLC-8E 卻未能偵測到美軍的行動計劃，進而導致馬杜洛遭美軍抓捕。有消息指出，馬杜洛在接待到訪的中國特使團時，抱怨雷達功能不佳，運作不良要求修復，被美軍監聽到，發現這是攻擊良機，於是決定出兵時機。

委內瑞拉從中國買的JY-27A反隱型雷達 圖 : 翻攝自浮沉歐羅巴





「文北」表示，針對 YLC-8E 在委內瑞拉遭遇「徹底失敗」一事，中國駐委內瑞拉軍事顧問「藍虎」感到十分震驚，許多網友也對中國製軍備是否具備實用價值產生了懷疑的情緒。





除了 YLC-8E 外，委內瑞拉也採購了由中國製造、號稱可探測 500 公里內 F-35 與 F-22 戰機的 JY-27 反隱身雷達，並部署在加拉加斯周邊地區。然而，推主「以色列戰爭」稱，即使美軍戰機已經出現在委內瑞拉漁民肉眼可見的近海上空，中國製雷達仍沒有給出任何反應，馬杜洛也立即要求中國代表團針對雷達展開緊急檢查。在確認中國雷達「沒有用」後，美軍在第一時間針對馬杜洛發起軍事行動，並順便「徹底炸毀」了中國製造的雷達設備。





中國拉美特使邱小琪數小時前才與委內瑞拉總統馬杜洛進行會晤，馬杜洛隨後被抓，傳出美方疑似是在確認該會面行程後，才展開後續行動。 圖：翻攝自 X





X 推主「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」認為，美軍近期針對加拉加斯的軍事行動證明了中國製軍備的失敗，「這些雷達在美軍發起軍事行動時，早已經被『系統性的癱瘓掉了』」。「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」也感嘆道，中國製造的軍備已經拉垮到令人尷尬的地步，「我真的已經不知道要說什麼才好了」。





推主「Defence Index」則指出，美軍此次的軍事行動直接戳破了中、俄兩國防空系統所打造的神話，「在執行飛行任務的同時，摧毀對手國家軍備的聲譽」。「Defence Index」稱，除了部署中國製雷達外，委內瑞拉也在加拉加斯部署俄羅斯「山毛櫸」 M1 、 S-300 在內的多款防空系統，透過中俄軍備共同建造了強大的「反介入/區域拒止」系統。然而，馬杜洛精心打造的防空系統卻在美軍 F-35 戰機的攻擊下，輕鬆地遭到破壞。





美軍此次的行動也摧毀了俄羅斯防空設備「堅不可摧」的神話。圖為俄羅斯的防空武器。 圖：翻攝自 @Defence_Index X 帳號





「Defence Index」表示，美軍透過 F-35 戰機成功的癱瘓了委內瑞拉部署在加拉加斯周邊的雷達系統，並干擾了委內瑞拉軍方的指揮體系，甚至在發揮作用前完全摧毀了委軍的飛彈陣地，「這才是現代空戰的致勝之道」、「 F-35 很可能直接改變現代戰爭的一切」。





X 推主「以色列戰爭」指出，在馬杜洛遭到美軍抓捕後，許多馬杜洛的支持者開始進行檢討，針對可能導致馬杜洛行蹤被洩露的人事物提出批評與指責。其中，有支持者認為，中國外交代表團在與馬杜洛會面時，贈送的一套馬年吉祥物「四疊馬」可能帶來霉運，強調「四疊馬」的發音與「死爹媽」類似，且四匹馬的外型設計與《聖經》「啟示錄」中的四位騎士所騎馬匹也高度相似，質疑該吉祥物是導致馬杜羅被捕的主要原因之一。

