(影) 中俄機隊包圍琉球群島 美B-52與日聯合軍演 雷達鎖定後互秀肌肉

[Newtalk新聞] 中國海軍日前派遣「遼寧號」前往日本沖繩東南海域活動，甚至兩度使用殲-15 戰機搭載的射控雷達照射航空自衛隊的 F-15J 戰機，並於數日後與俄羅斯轟炸機隊進行聯合巡演，相關行為也進一步加劇了中日兩國間的緊張局勢。為了表示對日本的支持，美國與日本共同舉行了聯合空中演習，但中俄兩國隨後又以「包圍琉球群島」的方式進行回應，終日兩國間的衝突也再次成為國際輿論的關注焦點。





X 推主「日本大和農場」發布推文指出，中國殲-15 戰機於當地時間 6 日，在沖繩東南方海域活動時，以雷達照射因防空識別區遭入侵而起飛應對的日本航空自衛隊 F-15J 戰機，進一步點燃中日兩國間的衝突情緒。當地時間 10 日，中國方面發布錄音檔，試圖打臉日本防衛大臣小泉進次郎「事前未接獲通報」的指控。

解放軍殲-15戰機12月6日在宮古海峽對日本自衛隊F-15J戰機進行雷達鎖定。 圖 : 翻攝自書劍雜談





「日本大和農場」表示，中國方面透過通話錄音，強調早已向日本方面通報「遼寧號」的訓練，並指控日本「升空 F-15J 進行挑釁」，強調日方「 I copied your message. 」的說法就是「同意」了遼寧號的訓練任務。小泉進次郎也立即發動反擊，宣稱日本截至目前為止，仍尚未收到時間、經緯度、 NOTAM 等關鍵訓練資訊，並呼籲中國針對日機進行 30 分鐘雷達照射一事進行解釋，「這才是此次衝突事件的本質」。





「日本大和農場」分析認為，面對北京當局試圖以「資訊戰」顛倒是非黑白的行為，日本必須更快、更透明的動作，向國際社會披露事件相關真相，聯合盟友對中國進行譴責或制裁。





日本防衛大臣小泉進次郎回應中國戰機雷達鎖定日本戰機事件。 圖 : 翻攝自環球譯視





X 推主「NiKITa」也補充稱，針對中俄轟炸機隊 9 日舉行的聯合巡演，日本航空自衛隊與美軍於 10 日在日本海海域舉行聯合空中演習，試圖透過相關行為進行反制。其中，日本航空自衛隊派遣了 3 架 F-35 以及 3 架 F-15 戰機，美國方面則出動了 2 架 B-52 轟炸機。在結束聯合演習後，日本方面強調將進一步加強與美國的合作，以「確保地區武裝力量不改變任何現狀」。





雖然日本與美國透過聯合演習展現出了強硬的姿態，但中俄兩國仍持續透過軍機的飛行行動，繼續對日本進行挑釁。推主「淘喵先生」表示，當地時間 11 日晚間，解放軍再次與俄軍舉行聯合轟炸機飛行任務，並「兵分三路」，對日本琉球群島形成「全方位包圍」的態勢。「淘喵先生」認為，中俄兩國再次出動戰機包圍日本領土的行為，可能進一步加劇地區局勢的緊張，甚至可能改變印太地區的力量平衡。

