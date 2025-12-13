影/中俄聯合戰略巡航壓頂！張延廷：「逆時針」反包圍日本

中俄近期在東亞進行大規模聯合空中戰略巡航，引發區域緊張，退將張延廷指出，本次巡航展現三大特性，包括長程威懾巡航、雙重核打擊編組、以及空海立體戰略展示，明顯針對日本而來。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，「這就是逆時針反包圍日本。不是對美國、不是對其他國家，就是衝著日本去的。」他指出，中俄聯合轟炸機從俄羅斯起飛後，需穿越日本海、對馬海峽、黃海、東海，再穿過宮古海峽北上返航，總航程超過5千公里，「這不是短程挑釁，是長程威力巡航。來不是重點，能安全飛回去才是重點，是戰略等級的訊號。」

張延廷指出，俄羅斯參與的是「TO-9核常兼備轟炸機」，具備攜帶核彈能力，大陸的轟-6N同樣負責核打擊任務，「日本沒有核打擊能力。但這次兩架都能掛核彈的中俄轟炸機同時壓過去，日本壓力能不大嗎？」

至於日方指控中方軍機「雷達照射」，至今各說各話，張延廷認為，「如果殲-15真的進入追蹤或鎖定模式，F-15就會非常吃虧。」他表示，原因在於電戰能力、干擾彈、抗干擾性能，都已不同於30年前的海灣戰爭，「現在是電戰時代，武器推陳出新，一切都不一樣了。」

